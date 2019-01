Sem veto, sem voz, sem voto. As confissões ao Expresso de um ex-ministro de Blair que sente o seu país “humilhado”

“Neste momento, o que Corbyn e uma parte do Labour estão a fazer é olhar para o ‘Tory Titanic’, sentados numas espreguiçadeiras de lona, a beber gin com água tónica com um charuto na mão e a comentar a briga terrível que ali vai no porão entre o capitão e a sua tripulação”. É assim que Denis MacShane, ex-ministro dos Assuntos Europeus de 2002 a 2005, com Tony Blair, e autor de vários livros sobre a relação do Reino Unido com a União Europeia, explica ao Expresso a posição assumida pelo seu próprio partido em todo o processo designado “Brexit”.

O último livro de MacShane, “Brexit no Exit: Why (in the end) Britain won’t leave Europe”, explora a impossibilidade de um país cortar totalmente os laços com um bloco comercial com o peso daquele em que Portugal também se insere. O próximo, “Brexeternity”, uma junção das palavras “Brexit” e “eternidade”, vai no mesmo caminho.

No entender do ex-governante, este é um assunto que vai acompanhar os britânicos - e todos os europeus - durante pelo menos mais dez anos. Mas já começou a fazer mossa na forma como o resto do mundo olha para esta imponente ilha. “Somos vistos como uma espécie de Venezuela”. Exagero? “Sim, claro que é um pouco exagerado, mas somos vistos como um país desorganizado, em que a primeira-ministra não consegue reunir os seus próprios deputados num objetivo comum. Um país que está pronto para pôr em causa anos e anos futuros de investimento estrangeiro por uma luta ideológica que é prejudicial à maioria da população”.

MacShane passa muito tempo a lamentar coisas que ainda não aconteceram mas que, para alguém que anda a prever quase matematicamente os passos políticos dos britânicos há mais de 20 anos, parecem já dados adquiridos. “Estamos a arruinar a relação com os europeus que sempre nos viram como um país de liberdade e de inclusão, pragmático, respeitado internacionalmente, lar da meritocracia. Agora vamos deixar de ter importância. A Europa vai estar a planear o futuro em conjunto e o Reino Unido estará a fazer o quê? A treinar negociadores comerciais para depois irem mendigar acordos comerciais com terceiros?”.

MacShane até oferece uma janela para dentro da sua imaginação. “Em todo o mundo, neste momento, há dezenas de administradores debruçados sobre as suas mesas ovais, a pensar nos investimentos que podem fazer no Reino Unido e nos lucros que daí poderão retirar se o mercado se resumir apenas ao público britânico. Não há uma razão para nos escolherem a nós em vez de a outro qualquer país europeu”, diz.

“Nunca ninguém explicou a Europa”

Voltamos atrás na História para questionar o ex-ministro dos Assuntos Europeus sobre a “maldição” sobre os conservadores, que já perderam vários líderes para a questão europeia, nomeadamente Margaret Thatcher. Mas MacShane desvaloriza. “Eu não conheço muito bem Portugal mas conheço as realidades francesa, italiana, polaca e todos esses países têm um problema com a Europa, todos têm problemas com o défice democrático, o facto de muitas leis serem escritas longe dos parlamentos de cada país, mas esta utilização da Europa como bode expiatório é recente nesses países, aqui é a desculpa mais comum dos políticos".

Está a falar em particular de David Cameron, o antigo primeiro-ministro britânico que prometeu oferecer um referendo à Europa desencadeando todo este processo. “Passou a vida no parlamento a gozar com a Europa e retirou os conservadores do Partido Popular Europeu”, sublinha MacShane. Mas até o “seu” próprio primeiro-ministro teve culpa: “Os nossos políticos nunca explicaram a Europa às pessoas. Tony Blair decerto não explicou”.

Tudo o que sabe sobre política europeia não se aplica a nada daquilo que se está a discutir. Nunca houve um país a iniciar um processo de total quebra com o bloco da União Europeia e, por esta razão, tudo é imprevisível. Acresce que a campanha para o referendo cristalizou-se à volta de meia dúzia de temas que rapidamente se dissolveram em palavras de ordem facilitistas. “Mais 350 milhões por semana para o Serviço Nacional de Saúde. Quem é que não votaria numa coisa destas?”, pergunta MacShane. Esse montante foi uma total invenção da campanha pela saída.

Moção de censura falha mas irá May aguentar?

A derrota de May é a maior revolta interna de que há memória no Partido Conservador: 118 deputados voltaram costas à sua própria primeira-ministra e não há só uma razão para isso; talvez se houvesse fosse mais fácil trazê-los de novo à arena. Ao todo, 432 deputados rejeitaram o acordo de May - uma maioria adversa capaz de tornar Narciso num homem humilde.

É preciso, em primeiro lugar, saber se é este o governo que vai continuar as negociações. Foi a própria Theresa May que admitiu, no discurso que se seguiu à derrota do seu acordo, nesta terça-feira, ser necessário saber se o governo tinha ou não a confiança da Câmara dos Comuns. O desafio lançou-o a primeira-ministra, mas foi Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, que capitalizou. Nesta quarta-feira, o parlamento reprovou a moção de censura ao governo e May mantém-se ao leme das negociações.

A culpa de as coisas terem chegado a este estado pode ser da própria May. “A forma como ela conduziu todo o processo foi muito pouco eficiente - estóica mas ineficaz. Tomou para si todas as discussões sobre o Brexit: não consultou nem os representantes da Escócia, nem académicos, nem centros de estudo, nem se reuniu com representantes do comércio e da indústria, com sindicatos ou com especialistas em política internacional. Tudo foi feito como se fosse o seu ‘one woman show’. E agora está a pagar o preço”, diz.

No entender deste histórico do Partido Trabalhista, May passou de se afirmar como uma “remainer” para se concentrar em “discursar apenas para os ‘durões’ do Brexit”. E “disse coisas muito tristes dos cidadãos europeus como, por exemplo, que ‘passam à frente’ na fila para os empregos, que são ‘cidadãos de lado nenhum’". Em 2017, continua o autor, "convocou uma eleição geral para ganhar vantagem política com o Brexit, pensando que o país estava todo do lado da saída e claramente não estava”.

MacShane continua a não acreditar numa “amputação total, um total repúdio” pelos acordos comerciais que o Reino Unido mantém com a Europa e tem a convicção de que, quando a realidade se começar a transformar em algo completamente imprevisível, “tanto os britânicos como a União Europeia estarão preparados para aprovar um acordo de emergência”. O diabo está, como quase sempre, nos detalhes. MacShane oferece dois exemplos. “Os britânicos são os terceiros maiores consumidores de papel higiénico de toda a Europa - quintos em todo o mundo. São 110 rolos por pessoa por ano. Importamos quase a totalidade desse papel, como aliás de quase todo o papel que usamos, higiénico ou não. Há pouco mais de um dia de ‘stock’ assegurado de papel higiénico nos nossos supermercados”, diz.

O problema dos direitos dos cidadãos britânicos que vivem fora do país também o preocupa, refere-o várias vezes ao longo da conversa. “Pensemos nas cartas de condução. Quantos britânicos, se tiverem que tirar a carta nos países onde residem, saberão falar espanhol, italiano, português que é preciso para o exame teórico? E quantos já serão demasiado velhos para as renovarem? É nestas pequenas coisas, que operam transformações imediatas e poderosas no dia-a-dia das pessoas, que ninguém parece pensar”.

Os trabalhistas falharam?

Talvez seja preciso um choque maior, talvez uma falha no abastecimento de um medicamento para que, a partir de um cenário de saída sem acordo, ambas as partes se voltem a sentar à mesa. Mas mesmo aí, acredita o ex-ministro, os políticos britânicos haveriam de encontrar forma de culpar a Europa por se estar a vingar. “Imaginemos que faltam medicamentos. Estou mesmo a ver os jornais a titular: ‘Agora a Europa está a querer matar-nos nas camas de hospital’”.

Os cenários que agora se perfilam no horizonte de May são vários: em alguns distingue-se ao fundo a silhueta de Bruxelas, noutros menos. A primeira-ministra pode convocar um novo referendo, pedir uma eleição geral ou optar por fazer o que não fez no início de todo o processo - chamar a Downing Street os vários sectores da sociedade e os membros da oposição, para tentar entender o que é que seria um “Brexit aceitável”. “Não sei se um referendo seria a melhor opção porque é possível que viesse a confirmar o primeiro voto. Com os referendos corremos sempre grandes riscos porque é normal as pessoas utilizarem-nos para enviar mensagens de profundo descontentamento aos políticos. De qualquer forma, não existe uma maioria para um referendo. Apenas nove conservadores apoiam um segundo voto e no ‘labour’ também não existe uma maioria nesse sentido. Tenho colegas meus como ministros-sombra que são europeístas mas não apoiam um segundo referendo”, diz MacShane.

A opção que poderia garantir um grau maior de sucesso, na opinião do ex-ministro dos Assuntos Europeus de Blair, é a de oferecer a possibilidade de que o Reino Unido permaneça na união aduaneira. “Ela [Theresa May] pode dizer aos seus deputados: ‘Chegou a altura de considerarmos ficar na união aduaneira’. É nesse sentido que têm ido as exigências dos trabalhistas por isso talvez por aí conseguisse uma maioria. Há possibilidades, mas todas têm um preço e o preço seria May conseguir esbater um pouco a linha dura dentro do seu partido”.

Concorda que os trabalhistas falharam. Não estiveram tão presentes quanto deviam, certamente não sob a atual liderança, a de Jeremy Corbyn, que há muito tempo se mostra avesso à ideia de uma União Europeia por considerar os mecanismos do bloco demasiado neoliberais. “Ele não mudou desde os anos 70, mantém os seus princípios, mas isso também tem consequências para o partido, que afinal o elegeu. O Labour tem que se aperceber dos resultados do referendo: muitas áreas tradicionalmente vermelhas votaram pela saída - e aí o partido entrou num ‘loop’ de auto-análise que provocou uma grande divisão interna”, avalia.

Ao longo da conversa, o ex-ministro vai oscilando entre momentos de esperança - “as pessoas hoje estão muito mais atentas e informadas do que antes” - e outros da mais profunda resignação. “Tudo o que se decide em relação ao ambiente, às sanções a países que ferem os Direitos Humanos, em questões de defesa, comércio, vai ser feito sem o Reino Unido. Vamos ficar na sala de espera a aguardar que nos digam o que decidiram. Não há veto, não há voz, não há voto. É uma grande humilhação para uma das grandes nações do mundo”.