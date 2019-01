Presidente do Conselho Europeu sugere que Reino Unido permaneça na UE. Moção de censura a May é votada esta quarta-feira

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sugeriu esta terça-feira que o Reino Unido devia permanecer na União Europeia (UE), depois de o acordo da primeira-ministra, Theresa May, para o Brexit ter sofrido um clamoroso chumbo no Parlamento.

“Se um acordo é impossível, e ninguém quer [uma saída] sem acordo, então quem irá finalmente ter a coragem de dizer qual é a única solução positiva?”, escreveu no Twitter.

O acordo, que define os termos da saída do Reino Unido da UE a 29 de março, foi chumbado por 432 votos contra e 202 a favor. Foi a maior derrota de sempre para um Governo em funções, sendo que 118 dos votos contra vieram do próprio Partido Conservador de May.

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, apresentou uma moção de censura ao Executivo, que será votada esta quarta-feira.

O chumbo lança ainda mais dúvidas sobre o Brexit. O Expresso acompanhou em direto a votação na Câmara dos Comuns e traçou seis cenários para os próximos dias.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, avisou que “o tempo se está a esgotar” e instou o Reino Unido “a clarificar as suas intenções o mais depressa possível”. “O risco de uma saída desordenada aumentou com a votação desta noite”, acrescentou numa declaração escrita.

O principal negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, disse que “cabe agora ao Governo britânico dizer qual é o próximo passo”. “A UE continuará unida e determinada a conseguir um acordo”, prometeu.