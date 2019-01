Norte-americanos vão deixar de necessitar de visto para entrar no Brasil, diz novo ministro do Turismo

O novo ministro do Turismo do Brasil quer dar um empurrão ao setor e um dos caminhos passa por eliminar os pedidos de visto para cidadãos norte-americanos, conta a “Folha de S.Paulo”.

Atualmente, explica o diário brasileiro, os norte-americanos podem entrar no país mediante duas modalidades de visto: um válido por dois anos que custa aproximadamente 40 euros e outro, válido por dez anos, com um custo a rondar os 140 euros.

Em entrevista à Reuters esta quarta-feira, Marcelo Álvaro Antônio censurou a lógica brasileira da reciprocidade que se observa face aos EUA (ou seja, semelhantes dificuldades no acesso ao visto), apontando o dedo aos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff. “A esquerda tratou os Estados Unidos como adversários. O presidente [Jair] Bolsonaro quer acolher os Estados Unidos como um parceiro do Brasil", garantiu.

Esta medida está prevista ser aplicada nos primeiros 100 dias do mandato de Jair Bolsonaro, admitiu o novo ministro do Turismo. Em cima da mesa estará a mesma ideia para cidadãos do Canadá, Japão e Austrália.