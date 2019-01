Estátua mostra Satanás a sorrir e a tirar uma selfie. Petição de protesto já tem milhares de assinaturas

O protesto acontece em Segóvia, onde uma lenda local diz que o Diabo foi enganado por uma jovem que lhe prometeu a alma

Uma lenda em Segóvia diz que o famoso aqueduto local foi construído numa única noite pelo Diabo, a pedido de uma jovem que lhe prometeu a sua alma - e no final não lha deu. Uma estátua do Diabo está agora a gerar desilusões de outro tipo na cidade.

Obra de um médico reformado que vive na cidade há muito tempo e também é escultor, a estátua tem 1,70 metros de altura e o município decidiu instalá-la numa ponte que fica numa zona da cidade normalmente pouco visitada pelos turistas. O objetivo é justamente o de atrai-los e por isso o Diabo aparece a sorrir e com um telemóvel na mão. Selfies, portanto.

A piscadela de olho é óbvia, mas houve residentes que não gostaram. Uma petição pública lançada online rapidamente angariou 5500 assinaturas - um décimo da população. As duas autoras acusam de ser "ofensiva para os católicos, pois constitui uma glorificação do mal". Satanás surge com um ar demasiado simpático e não há por perto nada que sugira um antídoto.

"Representa o demónio sozinho, fazendo dele o protagonista, sem estar ao lado de uma igreja ou em qualquer ambiente que reflita uma rejeição desta figura", explicam, acrescentando que Satanás deve ser repulsivo e desprezível, não gentil e sedutor.

A primeira pessoa a ficar confundida foi o artista. Disse que fez a estátua inspirando-se numa lenda similar à de Segóvia que encontrou durante uma viagem à Alemanha. A sua evidente boa-vontade - ele ofereceu à estátua à cidade, tendo um empresário pago a fundição - pode não ter convencido toda a gente. Mas convenceu a vereadora Claudia de Santos, que considerou injusta a campanha contra a estátua e prometeu levar o projeto até ao fim.

Para já, vai ter de esperar pelos tribunais. Ante a reação pública, um juiz ordenou que a instalação da estátua fique suspensa até se perceber se realmente ofende o sentimento cristão. Ou seja, como em tantas coisas que envolvem religião, é caso para perguntar onde está o mal.