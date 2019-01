Esta Câmara tem confiança no Governo de Sua Majestade

Arrasar um acordo é uma coisa, entregar nas mãos de Jeremy Corbyn a possibilidade de liderar o país é outra. Como previsto, o parlamento britânico não aprovou nesta quarta-feira a moção de censura movida pelo líder da oposição trabalhista ao governo conservador de Theresa May e a primeira-ministra, com o estoicismo que nem toda a gente aprecia mas que ninguém pode negar, mantém-se ao leme das negociações com Bruxelas para conseguir um acordo para o Brexit que uma maioria de deputados consiga aprovar. E, por isso, a frase que vem escrita na moção apresentada pela oposição, “Esta Câmara não tem confiança no Governo de Sua Majestade”, foi negada esta quarta-feira.

Durante as mais de seis horas de debate, Theresa May afastou por completo a possibilidade de o Reino Unido vir a pedir acesso à união aduaneira, um dos caminhos que alguns trabalhistas - e também os conservadores adeptos do ‘modelo norueguês’ - tinham avançado como possível “desbloqueador”. Mas não vai estar sequer em cima da mesa na ronda de negociações com os vários partidos que May prometeu no discurso que fez após a pesada derrota ao seu acordo imposta nesta terça-feira por uma maioria de membros do parlamento britânico.

“O princípio que nos tem guiado nestas negociações sempre foi o de tentar garantir que o Reino Unido poderia negociar e assinar os seus próprios acordos comerciais e isso é incompatível com uma união aduaneira”, disse um porta-voz de Theresa May aos jornalistas no fim da sessão de perguntas à primeira-ministra.

Levar os deputados mais eurocéticos da sua bancada, que nem sequer aceitam ficar, por tempo limitado, dentro desta união para evitar uma barreira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, a fazerem as pazes com uma perpétua ligação à Europa na forma de regulamentos alfandegários e tabelas de tarifas será quase impossível.

May é acusada por Jeremy Corbyn de estar “em negação” sobre “a dimensão das suas dificuldades com o Brexit” e sobre “o peso da sua derrota”. “O problema é que a primeira-ministra fala como se tivesse perdido por 30 votos e não por 230”, disse o líder da oposição trabalhista. Também Angela Eagle, igualmente deputada pelo ‘Labour’ queixou-se da postura algo teimosa de May. “A primeira-ministra está sempre a repetir ad nauseam aquilo que já ouvimos nos últimos seis meses em vez de aceitar que é preciso mudar de rumo. Pelos nacionalistas escoceses falou Pete Wishart e no já expectável tom duro: “Perdeu um quarto do seu gabinete de ministros, 170 deputados querem-na fora daqui, é dona da maior derrota na história parlamentar deste país. Que réstia de credibilidade tem o seu governo? Por amor de Deus, primeira-ministra, por que é que não se vai embora?”.

Seguem-se as conversas?

“Primeiro é preciso vencer a moção de censura esta tarde”, tinha dito o mesmo porta-voz antes de ser conhecida a votação. Agora que May está, mais uma vez, a salvo - por quanto tempo é uma pergunta mais complicada de responder - pode começar aquilo que prometeu: as tais conversas com os líderes parlamentares e outros “séniores”.

Quem não recebeu convite foi Jeremy Corbyn, apesar de ser líder do maior partido da oposição. A abertura com que May parte para estes encontros é, no entanto, no entender dos seus críticos, muito curta para quem precisa de fazer aprovar um acordo até dia 29 de Março. Na Câmara dos Comuns, May traçou as linhas vermelhas. “Todas as conversas devem alinhar-se com o respeito pelo voto das pessoas, que foi pela saída”. O fim da livre circulação de pessoas, um acordo justo para agricultores e pescadores e as novas oportunidades de negócio, mantendo boas relações com os parceiros europeus foram as prioridades elencadas por May.

Ken Clarke - atualmente detentor do título de “Pai da Câmara dos Comuns” por ser o membro que serve há mais tempo no parlamento - pediu a May que reconsiderasse a sua oposição à união aduaneira. “Tive que me resignar ao facto de que uma maioria desta Casa está comprometida com a saída do Reino Unido da União Europeia; ela [May] tem que aceitar que é preciso mover algumas linhas vermelhas que ela mesma estabeleceu e encontrar uma maioria pluripartidária”, disse Clarke, um conservador “remainer”.

Jeremy Corbyn acusou ainda Theresa May de liderar “um governo zombie” só para “conseguir empurrar o acordo”. Isto enquanto exortava a Câmara dos Comuns a apoiar a sua moção de censura lembrando que a derrota de May por 230 votos foi “a maior na história da democracia”.

E aconselhou May a afastar-se: “Tudo o que se convencionou nesta Casa, todos os antecedentes, mostram que quando há tal falha de confiança isso significa que esse governo tem que fazer a escolha certa e afastar-se. Se não lhe é possível passar legislação num assunto tão fulcral, então é preciso ir às urnas por um novo mandato”, disse o líder da oposição. May manteve o que sempre tem dito: uma nova eleição só traria mais instabilidade.

As opções que se seguem

O Comité Parlamentar para o Brexit publicou um documento onde refere que os deputados deveriam ter direito a votar no que acontece a seguir a este voto. Normalmente os deputados votam apenas a favor ou contra uma moção, mas tem havido cada vez mais vozes de apoio para um “sistema alternativo” de voto no qual os deputados votam várias opções, vencendo a que tem mais apoio.

O Comité pediu, assim, quatro votos: em primeiro, que os deputados possam votar de novo o acordo remodelado e todo o enquadramento legal da futura relação do Reino Unido com a União Europeia; em segundo, que se decida no Parlamento, e não apenas pela mão do governo, se é ou não aceitável abandonar a UE sem qualquer acordo nem período de transição; em terceiro, que os deputados decidam, ou não, obrigar o governo a renegociar o acordo de forma a atingir um resultado específico, seja ele uma versão nova dos termos já acordados seja sobre o estado das relações futuras. Em último lugar, o Comité pede que o parlamento possa, ou não, decidir marcar um segundo referendo para “permitir que os britânicos escolham que tipo de acordo preferem ou se, em vez disso, preferem permanecer na UE”.