Deputada prestes a dar à luz adiou o parto e foi votar o acordo do Brexit em cadeira de rodas

Uma deputada trabalhista prestes a dar à luz compareceu na terça-feira em cadeira de rodas na Câmara dos Comuns britânica, a fim de participar na votação decisiva sobre o plano para o Brexit negociado entre a primeira-ministra Theresa May e a União Europeia. Embora a rejeição do plano estivesse praticamente garantida - acabou por ser derrotado por uma margem inédito de 230 votos, com uma parte substancial dos deputados conservadores a votarem contra a própria lider do seu partido - Tulip Siddiq não quis deixar de participar o que descreve como a votação mais importante da sua vida.

Siddiq, que teve uma primeira gravidez difícil há dois anos, foi aconselhada a fazer cesariana e tinha a data marcada. Em condições normais, existe um velho arranjo parlamentar pelo qual, quando um deputado de certo partido tem uma dificuldade (doença, casamento de um filho, etc) que lhe torna difícil comparecer numa votação, um colega seu da oposição compromete-se a abster-se nesse voto para compensar.

O ano passado, porém, um deputado fez uma combinação desse tipo e votou quando não devia. Por causa disso, Siddiq disse que não podia confiar no sistema e iria mesmo estar presente. O 'speaker' (presidente) da Câmara dos Comuns ainda tentou arranjar uma solução, fosse permitindo-lhe votar através de um substituto ou mesmo à distância, mas não foi possível.

Assim, Siddiq adiou dois dias o seu parto e foi votar pessoalmente. Vários deputados lamentaram a situação e a primeira-ministra foi vista a falar com ela na Câmara dos Comuns. Mas para a jovem deputada valeu a pena. "Se o meu filho entrar no mundo nem que seja um dia depois do que os médicos aconselharam, mas for um mundo com uma chance melhor de uma relação forte entre a Grã-Bretanha e a Europa, vale a pena lutar por isso".

Já no ano passado a intransigência dos conservadores levou outra deputada trabalhista que se encontrava doente a ir votar de cadeira de rodas e em pijama. Para Siddiq, que teve de receber injeções de esteróides para estimular o crescimento dos pulmões do bebé no útero, não houve muito espaço para dúvidas. "Se o sistema de emparceiramento não funciona, não há nada que eu possa fazer". O seu avô, o primeiro presidente do Bangladesh (ela é igualmente sobrinha da atual primeira-ministra desse país) teria ficado orgulhoso com a sua tenacidade.