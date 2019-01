Brexit. Rússia “não vai esfregar as mãos de contentamento” com rejeição do acordo

A Rússia não "vai esfregar as mãos de contentamento" pela rejeição do acordo para o Brexit pelo Parlamento britânico, disse esta quarta-feira o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov.

O ministro dos negócios estrangeiros russo afirmou que deseja uma União Europeia (UE) "unida e forte", embora reconheça que o chumbo do acordo apresentado pela primeira-ministra britânica, Theresa May, aumenta as hipóteses de o processo terminar com uma saída sem acordo.

Após o referendo no Reino Unido sobre o Brexit, em 2016, a Rússia foi acusada de interferir no processo de campanha, favorecendo a vitória da opção de saída da UE, para beneficiar das divisões entre os países europeus.

"Não iremos dizer nada e não dizemos nada sobre o Brexit, embora alguns digam que esfregamos as mãos de contentamento. Nada disso", afirmou esta quarta-feira o chefe da diplomacia russa, durante uma conferência de Imprensa.

"Sempre dissemos, ainda antes de a ideia do Brexit tomar forma, que é do nosso interesse uma União Europeia unida, forte e, mais importante ainda, independente", disse Sergei Lavrov.

"Estamos prontos para cooperar com a União Europeia e com o Reino Unido, se o processo terminar com uma saída", acrescentou o ministro.

Na terça-feira, os deputados britânicos votaram por maioria (432 contra 202 votos) a rejeição do acordo de retirada negociado entre o governo de Londres e os 27 países da UE, infligindo uma pesada derrota política à primeira-ministra britânica Theresa May.

A votação reaviva as incertezas sobre o futuro do Reino Unido, a escassas semanas de o país deixar a União Europeia, em 29 de março.

As relações entre a Rússia e o Reino Unido têm sido turbulentas, nos últimos anos, principalmente devido ao envenenamento do ex-agente duplo russo Sergei Skripal no sudeste da Inglaterra, que Londres atribui aos serviços secretos russos.