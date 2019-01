Brexit. Pedro Sánchez espera “relação o mais estreita possível” apesar da “desgraça”

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reiterou esta quarta-feira que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) é "uma desgraça" porque "todos perdem", mas disse esperar, ainda assim, uma "relação o mais estreita possível" após o Brexit.

"Sempre manifestei a minha opinião de que o Brexit é uma desgraça, [tanto] para o povo britânico como para a União. Ninguém ganha, todos perdemos, em especial os britânicos, particularmente os que mais necessitam de apoio do seu Governo, os mais vulneráveis", afirmou o governante espanhol durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França.

Intervindo num ciclo de debates sobre o futuro da Europa, Pedro Sánchez, notou que a decisão de saída "é soberana e tem de ser respeitada", mas disse esperar que "o Reino Unido opte por manter uma relação o mais estreita possível com a UE".

"A decisão está do lado deles, mas os nossos princípios são claros", vincou o responsável, aludindo à necessidade de o Reino Unido respeitar "a integridade do mercado interno", bem como a "autonomia de decisão da UE".

Na terça-feira à noite, o Parlamento britânico reprovou, de forma expressiva, o acordo de saída do Reino Unido da UE negociado pelo Governo da primeira-ministra Theresa May com Bruxelas, com 432 votos contra e 202 a favor.

Apesar de salientar que este documento, negociado durante ano e meio, foi "o melhor possível" por "proteger da melhor forma os interesses de todas as partes", Pedro Sánchez vincou que Espanha, como os restantes Estados-membros e a Comissão Europeia, estão a tomar "as medidas necessárias para minimizar o impacto de uma possível saída sem acordo".

Após ser conhecida a derrota do Governo conservador de Theresa May, o líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, apresentou naquele parlamento uma moção de censura contra o executivo que será debatida e votada esta quarta-feira e que, a ser aprovada, poderá desencadear a convocação de eleições legislativas antecipadas.

O Reino Unido deveria deixar a União Europeia em março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída, e quase três anos após o referendo de 23 de junho de 2016, que viu 52% dos britânicos votarem a favor do Brexit.

Porém, com o chumbo de terça-feira - já esperado por políticos, imprensa e analistas e que acontece a dois meses e meio da data prevista para a saída -, o processo fica com um futuro incerto.

Na sua intervenção de hoje, Pedro Sánchez aludiu também às eleições para o Parlamento Europeu, entre 23 e 26 de maio, após as quais não são esperados eleitos britânicos nas instituições europeias, dado o Brexit.

"Estamos perante uma mudança de época. O próximo dia 26 de maio abrirá um novo ciclo político na Europa, [sendo que] a prioridade deve centrar-se em regular a globalização para garantir a vigência de um modelo social europeu", bem como em "consolidar as bases de uma União Económica e Monetária", observou o governante.

Para este responsável, urge "dar nova legitimidade à Europa devido aos novos desafios", mas também para combater "os que querem destruir" o projeto europeu.