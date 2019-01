Brexit. Oposição recusa negociar enquanto May não abandonar “linhas vermelhas”

Theresa May queria começar já na noite desta quarta-feira as reuniões com os vários partidos para encontrar consensos antes de apresentar novas propostas a Bruxelas que não sejam, depois, apoiadas por uma maioria de deputados, mas minutos após o resultado da votação - que salvou May apenas por 19 votos - o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, disse que não aceita falar com a primeira-ministra até que ela afaste definitivamente um cenário de saída sem acordo, o chamado “crashing out”. Os liberais-democratas assinaram por baixo.

Já os nacionalistas escoceses disseram que, para comparecerem, May teria de estar disposta a estender a validade do artigo 50 do Tratado de Lisboa e a aprovar a realização de um segundo referendo.

As perspetivas são as de que tudo continuará tão paralisado como até agora. Quem pode agitar a situação é mesmo a União Europeia e Michel Barnier. O “negociador-mor” por parte da UE já disse que está disposto a voltar a negociar se o parlamento britânico conseguir demover Theresa May de algumas das suas “linhas vermelhas”. Mas como uma das primeiras coisas que May disse, mesmo antes da votação à moção de censura, foi que não iria aceitar integrar a união aduaneira, também aqui resta pouco espaço de manobra.

“Congratulo-me com o facto de esta assembleia ter manifestado confiança no governo esta noite. O nosso governo continuará o seu trabalho para aumentar a nossa prosperidade, garantir a nossa segurança e fortalecer a nossa unidade. Também continuaremos a trabalhar na promessa solene que fizemos ao povo deste país para implementar o resultado do referendo e sairmos da União Europeia. Creio que este dever é partilhado por todos os membros desta Câmara e temos a responsabilidade de identificar um caminho a seguir que possa garantir o apoio dos deputados”, disse May no discurso que fez perante os deputados no fim da votação.

Na segunda-feira, confirmou May, o governo volta ao parlamento para apresentar uma moção de emenda e fazer uma declaração sobre o caminho a seguir.