Trump falou várias vezes em abandonar a NATO e isso seria “a dádiva do século para Putin”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse várias vezes ao longo do ano passado que pretendia retirar os EUA da NATO. A notícia é avançada na edição desta terça-feira do jornal “The New York Times”, que cita altos funcionários do Governo, que desenvolveram grandes esforços para preservar a aliança atlântica.

Segundo o “Times”, essa vontade sublinha as preocupações com o relacionamento secreto de Trump com a Rússia e com o seu Presidente, Vladimir Putin. A retirada dos EUA da NATO seria uma grande vitória para Putin e destruiria efetivamente a aliança de 29 países que garante a segurança da União Europeia e a ordem mundial, acrescenta o jornal.

De início, os altos funcionários não sabiam ao certo se Trump estava a falar a sério. Quando percebeu que estava, a equipa presidencial de segurança nacional desenvolveu um conjunto de esforços para manter os Estados Unidos na aliança atlântica.

A convicção de Trump de que a NATO é um sorvedouro de dinheiro parece fundamental para a sua visão do mundo, revelaram as fontes ouvidas pelo jornal. O Presidente também expressou muitas vezes a vontade de se apoderar do petróleo do Iraque, disseram ainda.

O almirante aposentado James G. Stavridis, antigo comandante supremo aliado na Europa, comentou ao “Times” que “discutir apenas a ideia de deixar a NATO – para não falar de o fazer mesmo – seria a dádiva do século para Putin”. A retirada seria “um erro geopolítico de proporções épicas”, acrescentou.