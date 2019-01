Tiros e explosões em Nairobi. Quatro homens armados invadem hotel

Quatro homens armados invadiram esta quarta-feira o complexo de um hotel de luxo em Nairobi, situação que está a ser encarada pelas autoridades como um ataque terrorista. Testemunhas relatam à BBC ter ouvido duas explosões e troca de tiros.

O ataque, que foi reivindicado pelo grupo terrorista al-Shabaab, ainda está a decorrer. Alguns veículos que estavam estacionados no parque do hotel Dusit estão a arder, enquanto as autoridades criaram um perímetro de segurança para a operação.

No local, encontram-se várias ambulâncias e elementos da polícia e da brigada contra o terrorismo, que estão a tentar retirar turistas e funcionários do edifício. As autoridades pedem também à população para se manter longe do local.

As pessoas estão a abandonar o hotel escoltadas por agentes fortemente armados, tendo um dos homens levados saído com uma ferida de bala nas costas, avança a BBC. Um dos atacantes ter-se-à feito explodir no local, avança por sua vez um correspondente da Sky News.

Desde 2011, que o grupo Al-Shabaab tem conduzido ataques no Quénia, depois de o país ter enviado militares para ajudarem a combater os terroristas na Somália. Há seis anos, 67 pessoas morreram durante um ataque a um centro comercial em Nairobi, que foi reivindicado pelo mesmo grupo radical.

(Em atualização)