Theresa May: “Melhor caminho a seguir é sair de uma maneira ordeira, com um acordo sólido”

Theresa May sofreu uma derrota pesada no parlamento britânico, mas, na reação ao resultado da votação sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, manteve a defesa de que o "melhor caminho a seguir é sair de uma maneira ordeira, com um acordo sólido" como aquele que negociou nos dois últimos anos. May negou que a estratégia do governo que lidera seja "a de atrasar as coisas para depois de 29 de março [data marcada para o Brexit]" e sublinhou ser seu dever cumprir a vontade expressa pelos eleitores no referendo de 2016.

A líder do governo reconheceu ser "bastante óbvio que a Câmara não apoia" o acordo celebrado com a UE, mas acrescentou: "o voto desta noite não nos diz nada sobre o que ela, então, prefere" e "nada sobre como - ou mesmo se - pretende honrar a decisão tomada pelo povo britânico em um referendo que o parlamento decidiu realizar". Para May, está em causa afastar a incerteza que paira sobre cidadãos e empresas. "As pessoas, particularmente os cidadãos da UE que fizeram do Reino Unido o seu lar, merecem clareza sobre estas questões o mais rapidamente possível", afirmou a primeira-ministra, e "aqueles cujos empregos dependem do nosso comércio com a UE precisam dessa clareza".

No imediato, Theresa May disse ser necessário "confirmar" se o governo "ainda retém confiança da Câmara", o que estará em apreciação nesta quarta-feira quando for votada a moção de censura anunciada pelo líder trabalhista Jeremy Corbyn. Caso a moção seja chumbada, a chefe do governo prometeu reunir-se com o parceiro de coligação e com "os deputados com maior antiguidade da Câmara para identificar o que poderia vir a garantir o apoio da Câmara" ao Brexit tal como foi acordado com a UE..

"O governo irá manter um espírito construtivo durante estas negociações, mas, dada a necessidade urgente de progredir, temos de nos concentrar em ideias genuinamente negociáveis ​​e com apoio suficiente nesta Assembleia", disse May, que garantiu: "se destas reuniões saírem ideias com potencial, o governo vai tentar levá-las a discussão na União Europeia". A líder conservadora deixou ainda um alerta: "todos os dias que passam sem que este problema seja resolvido, mais incerteza, mais amargura e mais rancor se geram".