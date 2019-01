Robert Lloyd Schellenberg estava condenado a 15 anos de prisão na China, agora enfrenta a pena de morte

O canadiano Robert Lloyd Schellenberg foi condenado em novembro a uma pena de prisão de 15 anos por tráfico de droga na China mas, na segunda-feira, um tribunal deliberou que a sentença era muito branda e condenou-o à morte.

Em comunicado, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou: “É de extrema preocupação para nós como Governo, como deveria ser para todos os nossos amigos e aliados internacionais, que a China tenha escolhido começar a aplicar arbitrariamente a pena de morte.”

Schellenberg tem agora 10 dias para recorrer da decisão e o seu advogado disse à agência Reuters que deverá fazê-lo. Ele foi preso em 2014, tendo sido acusado de planear traficar cerca de 227 quilogramas de metanfetaminas da China para a Austrália.

Duas prisões e agravamento brutal de pena após detenção de filha do fundador da Huawei

A revisão da sua sentença aconteceu depois de o Canadá ter prendido a vice-presidente do conselho de administração e diretora financeira da gigante de telecomunicações chinesa Huawei, Meng Wanzhou, a pedido dos EUA. A prisão de Meng enfureceu Pequim e azedou as relações com Otava e Washington.

Poucos dias depois da sua detenção a 1 de dezembro, um tribunal canadiano concedeu-lhe uma fiança mas Meng continua sob vigilância constante e tem de usar uma pulseira eletrónica no tornozelo. A filha do fundador da Huawei é acusada nos Estados Unidos de ter usado a Skycom, uma subsidiária da empresa, para escapar às sanções contra o Irão entre 2009 e 2014. Ela nega quaisquer irregularidades.

Nas semanas que se seguiram à sua prisão, a China deteve dois outros cidadãos canadianos, o ex-diplomata Michael Kovrig e o empresário Michael Spavor, sob a acusação de terem prejudicado a segurança nacional.