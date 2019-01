Resolvido enigma das estátuas gigantescas da Ilha de Páscoa

Um grupo de arqueólogos norte-americanos anunciou ter descoberto o segredo da localização das estátuas gigantes de pedra que estão espalhadas pela Ilha de Páscoa, no Chile. As conclusões do trabalho foram publicadas na revista científica Plos One

Segundo os investigadores – que analisaram a distribuição de 93 plataformas megalíticas (ahu) sobretudo no leste da ilha –, essas estruturas podem ser encontradas próximo de fontes de água doce, de terrenos férteis para culturas agrícolas, como a batata doce, ou regiões litorais ligadas às atividades piscatórias. O principal objetivo destas estátuas (moai) estaria assim associado a uma ideia de subsistência.

“As conquistas do povo Rapa Nui são ainda mais impressionantes quando se considera a marginalidade ecológica da ilha, incluindo chuvas baixas e imprevisíveis, solos pobres em nutrientes, falta de grandes recifes de coral ou fontes abundantes de água doce na superfície”, escrevem os autores do estudo.

Os arquéologos realçam que a construção destas estruturas demonstra também o espírito de união entre os vários habitantes da ilha.

Com mais de 300 plataformas megalíticas e quase mil estátuas que começaram a ser construídas no século XIII, a ilha de Páscoa é um dos exemplos mais relevantes de construção de monumentos pré-históricos.