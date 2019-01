Rahaf já está no Canadá. “Decidi que ia acabar com a minha vida antes de ser obrigada a voltar para a Arábia Saudita”

Rahaf Mohammed al-Qunun, a jovem de 18 anos que fugiu da família e se barricou num quarto de hotel na Tailândia, espera inspirar outras mulheres sauditas a serem “corajosas e livres”. Na sua primeira entrevista depois de aterrar no sábado no Canadá, país que lhe concedeu asilo, Rahaf disse à ABC News que o seu caso pode ser o “agente da mudança” na Arábia Saudita.

“Penso que o número de mulheres que fogem da administração e do abuso sauditas vai aumentar, especialmente porque não há um sistema que as impeça. Espero que a minha história encoraje outras mulheres a serem corajosas e livres. Espero que a minha história promova uma mudança nas leis, especialmente depois de ter sido exposta ao mundo”, disse. Na Arábia Saudita, as mulheres não podem trabalhar, casar nem viajar sem o consentimento de um guardião do sexo masculino, vendo as suas liberdades básicas negadas.

Estudante no primeiro ano da faculdade, Rahaf fugiu da sua família durante uma viagem ao Kuwait e pretendia chegar à Austrália. Contudo, a escala na Tailândia atrapalhou os seus planos. Tinha um visto para a Austrália mas, no aeroporto de Banguecoque, foi detida pelas autoridades tailandesas, que a instalaram num quarto de hotel, ficando à espera de ser deportada de regresso para a Arábia Saudita. Depois de se barricar no quarto e de se recusar a sair durante seis noites, Rahaf pensou que as autoridades iam entrar no quarto e raptá-la, tendo contemplado o suicídio. “Por isso é que eu escrevi uma carta de despedida. Decidi que ia acabar com a minha vida antes de ser obrigada a voltar para a Arábia Saudita”, revelou.

Família deserdou Rahaf e disse que a jovem é “mentalmente instável”

Usando o Twitter para tornar pública a sua situação, incluindo os alegados abusos da família e a sua decisão de renunciar ao Islão, o seu pedido de asilo rapidamente correu mundo. Rahaf tinha começado por pedir asilo à Austrália mas o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados escolheu o Canadá por este ter processado o seu pedido mais rapidamente. “A escolha não foi minha, foi da ONU. Tudo o que eu queria era um país que me protegesse. A minha escolha era apenas essa, um país que me protegesse”, esclareceu.

“Queria libertar-me da opressão e da depressão. Queria ser independente. [Na Arábia Saudita], não poderia casar-me com a pessoa que eu queria. Não conseguiria um emprego sem consentimento”, acrescentou.

Após a sua fuga, o pai, que é governador na Arábia Saudita, e o irmão deslocaram-se a Banguecoque na tentativa de a levarem de volta com eles. Na segunda-feira, após a notícia da sua chegada ao Canadá, a família divulgou um comunicado, anunciando que tinha deserdado a filha e que ela é “mentalmente instável”.

Segundo o jornal inglês “The Guardian”, um órgão governamental saudita para a proteção dos direitos humanos divulgou, no mesmo dia, um comunicado em que acusa vários países estrangeiros de incitarem “mulheres sauditas delinquentes a rebelar-se contra os valores das suas famílias, retirando-as do seu país e recebendo-as sob o pretexto de lhes concederem asilo”.