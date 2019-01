Polícia do Zimbabwe usa gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes em Bulawayo

A polícia zimbabueana usou esta terça-feira gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes em Bulawayo, no sul do Zimbabwe, no segundo dia de protestos contra a subida dos preços dos combustíveis decretada pelo Governo.

Um elevado número de manifestantes invadiu pelo segundo dia consecutivo as ruas da segunda maior cidade do país, considerada como um bastião da oposição ao regime, pilhando lojas e exigindo a demissão do Presidente Emmerson Mnangagwa, avançou a agência France-Presse.

Os sistemas de telecomunicações, incluindo o acesso à internet, foram bloqueados hoje em todo o país pelo próprio Governo, de acordo com declarações de uma fonte numa operadora telefónica à AFP. "Não temos o equipamento para o fazer, portanto adivinhem quem o fez", disse, sob anonimato.

A autoridade local de regulação da internet desmentiu, no entanto, qualquer interferência no sistema. "Não fui informado da existência de qualquer problema", afirmou à AFP o diretor-geral da instituição, Gift Machengele.

Várias pessoas foram mortas no Zimbabwe na segunda-feira durante manifestações violentas contra a subida do preço dos combustíveis decidida por Mnangagwa.

No primeiro dia de uma greve geral de três dias, a polícia dispersou centenas de pessoas que bloquearam as estradas e pilharam estabelecimentos comerciais nas duas maiores cidades do país, Harare e Bulawayo.

Estas operações "provocaram perdas de vidas e bens, bem como feridas entre as forças policiais e a população", anunciou ao final da tarde de segunda-feira o ministro da Segurança, Owen Ncube, sem detalhar o número de vítimas.

No sábado à noite, Mnangagwa anunciou a multiplicação dos preços da gasolina por 2,5, na esperança de reduzir o consumo e os tráficos associados à desvalorização da moeda.

Esta subida incendiou os ânimos, com numerosos zimbabueanos a recearem uma subida generalizada dos preços.

A Confederação Sindical do Zimbabwe apelou à população para parar o trabalho até quarta-feira.

Importantes efetivos militares foram deslocados no início da greve geral para vários bairros de Harare e Bulawayo.