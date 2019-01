Moção de confiança a Governo de Alexis Tsipras gera debate aceso no parlamento grego

O debate parlamentar sobre o voto de confiança ao Governo grego de Aléxis Tsipras gerou nesta terça-feira um virulento confronto, após o fim da coligação no poder e em plena polémica sobre o novo nome da Macedónia. "Assumi o risco de não continuar [o mandato] sem pedir o voto de confiança", declarou o primeiro-ministro grego na abertura do debate parlamentar, onde a votação está prevista para a meia noite de quarta-feira (22:00 em Lisboa).

O seu aliado governamental, o ministro da Defesa Panos Kammenos, líder do partido da direita soberanista Gregos Independentes (Anel) e firme opositor do recente acordo sobre o novo nome da Macedónia, demitiu-se no domingo e fez colapsar quatro anos de coligação governamental.

Para Tsipras, o acordo greco-macedónio de junho (Acordo de Prespa), que rebatiza a Antiga república jugoslava da macedónia (Fyrom) em "República da Macedónia do Norte", é "uma ocasião histórica" para terminar com este contencioso político e semântico que há mais de 27 anos compromete as relações bilaterais.

Este diferendo histórico bloqueou a adesão da Macedónia à União Europeia (UE) e a sua integração na NATO devido ao veto grego. "O meu dever patriótico é trabalhar para tentar terminar com o peso desde diferendo" e "reforçar a função geopolítica da Grécia nos Balcãs e no Mediterrâneo oriental", disse Tsipras perante os deputados.

O partido de esquerda Syriza, no poder desde 2015, garante 145 dos 300 deputados mas o voto de confiança requer uma maioria simples, que não deve ser inferior a 120 eleitos presentes. Fragilizado, o Governo Tsipras deverá conseguir aprovar a moção, se pelo menos quatro deputados do Anel, incluindo dois ministros, votarem a seu favor, para além de alguns deputados independentes ou em desacordo com os seus partidos que já denunciaram o acordo de Prespa.

O primeiro-ministro repetiu que "o voto de confiança vai permitir que permaneça ainda nove meses no poder para cumprir os planos governamentais". "Respeito a opinião diferentes de Panos Kammenos" mas "não dos que se tentam aproveitar [desta litígio] para fins eleitorais", declarou. Tsipras dirigia-se à Nova Democracia (ND, direita), principal partido da oposição com 78 eleitos, que votará contra o voto de confiança e exige eleições antecipadas.

"As máscaras caíram (...) este governo deve terminar", invetivou Kyriakos Mitsotakis, líder da ND, cujo partido ultrapassa o Syriza nas sondagens. Mitsotakis também considerou que o seu rival "faz tudo para se manter no poder".

Na segunda-feira, a UE tinha saudado a "coragem política e a responsabilidade" de Tsipras e do seu homólogo macedónio Zoran Zaev para "resolver um dos mais velhos conflitos na região". A Rússia tem, no entanto, emitido críticas a este acordo, e acusa o ocidente de "ingerência".

Citado nesta terça-feira pela agência noticiosa Ria Novosti, o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros Alexandre Grouchko, referiu-se a uma "pressão internacional" no decurso das negociações sobre o novo nome da Macedónia e "uma ingerência sem precedentes do ocidente para atingir objetivos políticos perfeitamente claros".

A margem de manobra do Governo Tsipras será mais frágil no voto sobre o acordo de Prespa, relacionado com o novo nome da Macedónia, em comparação com o voto da moção de confiança. Para ser aprovado, o nome "República da Macedónia do Norte" deve recolher o apoio de pelo menos 151 deputados.

Na Grécia, vastos setores do mundo político e da sociedade consideram que o nome Macedónia é patrónimo histórico-cultural helénico e deve ser apenas atribuído à província do norte da Grécia que possui esta designação, e local de nascimento de Alexandre o Grande. Para domingo foi convocada em Atenas uma nova manifestação contra o acordo, promovida por grupos nacionalistas.