Juncker segue em Bruxelas votação na Casa dos Comuns

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, vai, "nas próximas horas", acompanhar em Bruxelas a votação britânica do acordo de saída da União Europeia (UE), tendo por isso interrompido a participação na sessão plenária do Parlamento Europeu. "De facto, Jean-Claude Juncker regressou esta tarde a Bruxelas para monitorizar a situação após o voto na Câmara dos Comuns", informou o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, através da sua conta oficial da rede social Twitter.

O responsável argumenta que "é importante estar disponível e a trabalhar em Bruxelas nas próximas horas" dada o voto significativo que o parlamento britânico realiza hoje ao acordo proposto pelo Governo conservador da primeira-ministra, Theresa May, para a saída da UE dentro de 73 dias, a 29 de março.

Numa publicação feita em espanhol, o responsável grego Margaritis Schinas justifica também que, devido a esta situação, Jean-Claude Juncker interrompeu a sua participação na sessão plenária do Parlamento Europeu, que decorre até quinta-feira em Estrasburgo. Por essa razão, o presidente do executivo comunitário será substituído pelo vice-presidente Frans Timmermans num ciclo de debates no Parlamento Europeu sobre o futuro da Europa, no qual participará o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Para quarta-feira está também marcado um debate em Estrasburgo para analisar o caminho a seguir após a votação desta terça-feira. Está previsto que o Reino Unido deixe a UE no final de março de 2019, dois anos após o lançamento oficial do processo de saída e quase três anos após o referendo, que viu 52% dos britânicos votarem a favor do 'Brexit'. É o acordo dessa saída que está hoje em votação na Câmara dos Comuns, após ter sido adiado em dezembro pela primeira-ministra britânica, Theresa May, com o chumbo do documento a parecer o mais provável.

Para passar, o acordo precisa teoricamente de 320 votos a favor para contrariar mais de 300 votos esperados dos partidos da oposição, em particular do Partido Trabalhista, dos Liberais Democratas e do Partido Nacionalista Escocês. Porém, dezenas dos 317 deputados do partido Conservador e os 10 deputados do Partido Democrata Unionista ameaçaram reprovar o documento, muitos dos quais dispostos a aceitar uma saída sem acordo e desordenada.

Uma aprovação desencadearia a ratificação pelo Parlamento Europeu e a introdução no parlamento britânico da legislação para a respetiva implementação do acordo, que oferece uma saída ordenada da UE e um período de transição até ao final de 2020, durante o qual serão negociadas as futuras relações entre as duas partes. Mas se, como é esperado, o documento for rejeitado, Theresa May tem de voltar ao Parlamento no máximo até segunda-feira para indicar os próximos passos a dar, sendo possível que a primeira-ministra responda ao resultado antes.