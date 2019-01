Cientista atacada e comida por um crocodilo num laboratório

A tragédia aconteceu na Indonésia, durante o período de alimentação do animal

Uma cientista indonésia foi morta por um crocodilo que estava a alimentar. A tragédia aconteceu em Ranowangko, um vila na ilha de Sulawesi Norte. Quando um colega descobriu o corpo, apenas metade dele restava. "Ficámos curiosos quando olhámos para a piscina do crocodilo e havia um objeto a flutuar", disse ele a um jornal local. "Era o corpo de Deasy".

Deasy Tuwo, de 44 anos, estava longe de ser uma principiante a lidar com crocodilos. No laboratório Yosiki, onde trabalhava, chegou a levar o seu filho quando alimentava o crocodilo. Ainda não se sabe que descuido ou acontecimento imprevisto a vitimou. O mais provável é o animal ter saltado repentimente na sua direção, apanhando-a e puxando-a para baixo, onde a atacou e devorou.

O crocodilo chama-se Merry e mede cerca de cinco metros. A própria presença dele ali é estranha. Ele parece ser uma espécie de animal de estimação do dono do laboratório, um japonês, mas as autoridades disseram não saber se ele tinha a necessária permissão para ter esses e outros animais ali.

"Acho que o proprietário deve reconhecer este terrível incidente", disse um chefe de polícia local, acrescentando que o homem ainda não foi localizado. Se a situação dos animais for ilegal, pode arriscar uma pena de cadeia.

Entretanto, o animal foi anestesiado e removido do local. Levado para um centro de vida selvagem, o seu estômago vai ser examinado para confirmar o que neste momento já não permite muita dúvida.