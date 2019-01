Brexit. Juncker lamenta chumbo e pede ao Reino Unido para clarificar intenções

O presidente da Comissão Europeia já reagiu ao chumbo do Brexit pelos deputados britânicos (442 contra, 302 a favor) e sublinha que o acordo existente configura-se como a "única forma de assegurar uma saída ordeira" da União Europeia. “Lamento o resultado do voto na Câmara dos Comuns esta noite”, disse em comunicado Jean-Claude Juncker, o presidente da Comissão Europeia, na ressaca do chumbo.

“Do lado da União Europeia, o processo de ratificação do acordo de saída continua. O acordo é o melhor possível e um compromisso justo. Reduz os danos causados pelo Brexit para cidadãos e empresas na Europa. É a única forma de assegurar uma saída ordeira do Reino Unido da União Europeia.”

E continua: “Mostrámos criatividade e flexibilidade durante o processo. Eu, juntamente com o presidente [Donald] Tusk, demonstrámos boa-vontade outra vez ao oferecer garantias e esclarecimentos adicionais numa troca de correspondência com a primeira-ministra [Theresa] May no início desta semana. O risco de uma saída não ordenada do Reino Unido aumentou com o voto desta noite. (...) Incentivo o Reino Unido a clarificar as suas intenções o mais rápido possível”.

Siga AQUI o live blog da votação.