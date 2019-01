Brexit. “E é evidente que tem de haver um acordo. Seja este acordo ou outro acordo”

Estão a Zona Euro e a União Europeia preparadas para uma saída sem acordo? O presidente do Eurogrupo diz que "para saídas caótica normalmente não estamos preparados". Por isso, e apesar dos planos de contingência que estão em curso, Mário Centeno defende que é importante evitar o cenário de um divórcio menos amigável com o Reino Unido.

"É evidente que tem de haver um acordo. Seja este acordo ou outro acordo", disse esta terça-feira aos jornalistas em Estrasburgo. Questionado sobre que outro acordo poderia existir, Mário Centeno não explicou qual, remetendo para o entendimento que foi alcançado no ano passado entre a União Europeia e os Estados Unidos e que permitiu evitar uma guerra comercial.

Os líderes europeus, incluindo António Costa, têm rejeitado qualquer renegociação do Acordo fechado entre a União Europeia e Governo de Theresa May. Mas questionado sobre essa possibilidade, Mário Centeno mostra abertura, ao mesmo tempo de faz avisos. "Nós podemos sempre abrir todos os dossiers, (mas) é preciso que haja a compreensão do que isso significa", afirmou.

O Presidente do Eurogrupo e ministro português das Finanças não tem dúvidas de que o pior cenário para todos é uma saída sem acordo. "É o pior cenário para a área do Euro, para a União Europeia, mas acima de tudo para os cidadãos do Reino Unido", continuou, defendendo que os responsáveis políticos, incluindo em Londres, devem estar focados em encontrar a melhor solução.

"Devemos tomar decisões informadas, com toda a calma e seguramente evitar saídas sem acordo", disse, desejando também que os deputados britânicos optem por aprovar hoje o acordo do Brexit, na Câmara dos Comuns.

No entanto, tudo aponta para que o Parlamento britânico chumbe as 585 páginas em cima da mesa. Questionado se, nesse caso, a melhor opção é adiar a saída prevista para 29 de março, Centeno responde que "na prática, quase tudo é melhor do que uma saída sem acordo neste momento".

Uma saída desordenada do Reino Unido a 29 de março aumenta a incerteza para cidadãos e empresas. Há vários meses que a União Europeia tem vindo a preparar planos de contingência para mitigar os efeitos negativos do chamado "hard brexit".

"Todos temos de estar preparados, mas todos também sabemos o que queremos evitar, e que neste momento é uma saída sem acordo", concluiu Centeno, à margem da cerimónia de celebração dos 20 anos do Euro, que decorreu esta manhã no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.