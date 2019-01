Bailarino famoso que publicou tweets homofóbicos é expulso de produção em Paris

Um dos melhores bailarinos do mundo, Sergei Polunin, viu ser cancelada a sua participação numa produção do Ballet da Ópera de Paris depois de ter publicado nas redes sociais mensagens agressivas contra os gays e os obesos, e também claramente sexistas.

Numa das mensagens, em que atacava os bailarinos efeminados, lia-se: "O homem deve ser homem e a mulher deve ser mulher. As energias masculinas e femininas criam equilíbrio. É por isso que temos tomates. O mesmo fora do ballet. Homem, o que está errado contigo? As mulheres agora assumem o papel do homem porque não as fodes e porque és um embaraço. Os homens são lobos são leões são os líderes. O que aconteceu? deixa de ser fraco sê um guerreiro. Precisas de uma boa bofetada para acordar". Noutra mensagem, o bailarino russo recomendava igualmente esbofetear os obesos.

As reações foram imediatas, a começar pela companhia com que ia atuar. Um membro dela, Adrien Couvez, escreveu no Twitter: "Francamente @operadeparis convidar um tipo assim em 2019 em Paris é simplesmente impossível. A nossa companhia defende valores de respeito e tolerância. Esse homem não vem para o pé de nós fazer nada".

Os responsáveis da companhia concordaram, anulando a participação de Polunin no Lago dos Cisnes em fevereiro e maio. Embora o bailarino não tenha tido uma reação pública imediata, sabe-se que alinha há muito pelas posições homofóbicas do presidente russo Vladimir Putin, cujo rosto fez tatuar no seu peito, e a quem se refere como defensor do bem contra o mal.

Considerado por muitos como o sucessor de Nureyev e Baryshnikov, Polunin não é alheio a gestos espetaculares que chocam. Nascido numa família pobre, o seu extraordinário talento revelou-se cedo. Aos 20 anos tornou-se o bailarino principal mais novo de sempre no Royal Ballet, em Londres, mas aos 21 anos chocou o mundo artístico ao desistir de tudo e voltar para o seu país, dizendo estar profundamente infeliz.

Pelo meio houve experiências com drogas e os efeitos retardados de uma infância e uma adolescência sacrificadas a sonhos de glória e fortuna que os seus pais lhe impuseram sem ele os ter querido. Com trabalho e disciplina, Polunin retomou a sua carreira, fazendo alguns desvios - pelo cinema, nomeadamente - que tiveram sucesso variável.

Agora, se a sua rejeição em Paris tiver eco noutros lugares, como parece bastante provável, a sua carreira poderá entrar numa fase ainda mais difícil.