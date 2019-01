Andaluzia. Juan Moreno toma posse, pede diálogo e “respeito institucional”

Durante a cerimónia de tomada de posse, Juan Moreno declarou esta terça-feira no Parlamento regional que “a mudança chegou à Andaluzia”, após 36 anos sob liderança dos socialistas. O futuro presidente regional do PP apelou ainda ao “diálogo” e ao “respeito institucional”, num dia em que deverá obter a maioria absoluta dos votos da câmara.

“O povo andaluz escolheu a mudança e nós, como dignos e legítimos representantes, estamos obrigados a cumprir esse mandato expresso nas urnas no passado dia 2 de dezembro”, afirmou Juan Moreno, pedindo o apoio da câmara.

O novo executivo da Andaluzia – em que participa também o partido Cidadãos e que conta com o apoio do Vox (extrema direita) – resulta de um acordo que foi alcançado na quarta-feira passada entre os três partidos após várias horas à mesa de negociações.

Juan Moreno disse que o novo governo corresponde às ideias de "renovação" e "esperança", esperando que a região possa caminhar em boa direção, “livre de travões e das amarras acumuladas durante vários anos”. “Que os andaluzes possam dar o melhor de si mesmos, que o seu esforço não seja em vão, que a sua vontade não se desvaneça”, acrescentou.

Defendendo a união nacional, o futuro líder da Andaluzia garantiu que a região continuará a ser uma parte fundamental de Espanha, “um espelho em que o país se possa ver”. “Nós, andaluzes sentimo-nos parte essencial de Espanha. Não existe Andaluzia sem Espanha, nem existe Espanha sem a contribuição histórica, social e humana dos andaluzes”, sublinhou.

Durante a apresentação do programa do governo, Juan Moreno prometeu avançar com reformas a curto prazo que visem solucionar os principais problemas da região, nomeadamente o desemprego. “É um plano ambicioso. Não posso garantir soluções imediatas para todos os problemas, mas comprometo-me com a minha honra e o meu esforço. Os andaluzes pedem decisões. Já passou o tempo das mentiras em papel timbrado, é preciso fazer reformas e já. Dialogaremos e negociaremos até à exaustão.”

Segundo o futuro governante, ao longo de quase quatro décadas, quem governou a região aceitou o desemprego como sendo um “fator intrínseco” da realidade dos andaluzes. “Este governo não oferece soluções mágicas, mas ideias, equipas e esforço para mudar as políticas económicas. O desemprego não será uma maldição sem resposta na Andaluzia”, concluiu.

O novo governo da Andaluzia será liderado pelo líder regional do PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, e terá como vice-presidente Juan Marín, depois de os partidos da direita terem conseguido maioria absoluta no parlamento regional, e apesar de o PSOE ter conquistado mais votos nas eleições de 2 de dezembro.