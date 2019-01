Síria. Ancara e Washington discutem criação de zona de segurança no norte do país

Ancara e Washington discutiram nesta segunda-feira a criação de uma "zona de segurança" no norte da Síria, depois de um novo episódio de tensão bilateral a propósito do destino das milícias curdas Unidades de proteção do Povo (YPG).

No domingo, Donald Trump ameaçou "devastar economicamente a Turquia" se esta atacasse os curdos, depois de Ancara andar a anunciar há semanas uma nova ofensiva contra as YPG, consideradas "terrorista" pelos turcos, mas apoiadas por Washington na luta contra o grupo extremista que se designa por Estado Islâmico.

Ancara garantiu hoje que não se sente "intimidada" pelas ameaças norte-americanas, assegurando que vai continuar a combater as YPG. Trump e o seu homólogo turco ,Recep Tayyip Erdogan, conversaram ao telefone na noite de segunda-feira e discutiram a ideia da criação de uma zona de segurança no norte da Síria.

No domingo, Trump tinha evocado, através da rede social Twitter, a criação de uma "zona de segurança" com 30 quilómetros de largura. Hoje, o secretário de Estado, Mike Pompeo, especificou durante uma visita à Arábia Saudita que se trataria de uma zona situada ao longo da fronteira turca, para proteger simultaneamente as milícias curdas e a Turquia.

O chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, garantiu que a Turquia "não está contra" esta ideia e lembrou que Ancara reclamou, por várias vezes, nos últimos anos, a criação de uma zona com 30 quilómetros de largura, para proteger a sua fronteira com a Síria das ações das YPG.