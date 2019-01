Marina Gross é a única americana que sabe o que Trump e Putin disseram. Os democratas querem ouvi-la

Pouco se sabe sobre quem é Marina Gross. É tradutora de profissão e há pelo menos uma década que trabalha para o governo norte-americano, no Departamento de Estado. E é isto. Marina Gross é também uma das mulheres que a Câmara dos Representantes - agora liderada pelos democratas – mais quer ouvir. Porque foi ela a única norte-americana presente no encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin.

A ideia de chamar Gross a depor não é de agora, no entanto, mais do que nunca pode ser uma realidade, refere a “ABC News”. Os democratas que estão há mês em maioria na Câmara dos Representantes querem ouvi-la perante os comités dos Negócios Estrangeiros e de Segurança e esclarecer o que foi falado à porta fechada, num encontro em que só participaram Trump, Putin, um tradutor da comitiva russa e Marina Gross.

“Talvez seja algo sem precedentes intimar um tradutor a revelar os detalhes de uma reunião privada entre o Presidente e um outro líder. Mas as ações de Donald Trump também não têm precedentes no sentido de ameaçarem a nossa segurança nacional”, justificava Bill Pascrell Jr., o representante democrata no ano passado, quando surgiram as primeiras vozes a pedirem a audição de Gross.

Esta segunda-feira, advogados de ambos os comités encontraram-se para discutir as possibilidades legais para intimar a tradutora a depor. No entanto, a legalidade da ideia é questionada, pois chamar Marina Gross pode significar uma quebra no protocolo e dificultar a vida a futuras administrações em encontros diplomáticos. Além disso, alguns membros da Câmara dos Representantes relembram que a equipa jurídica da Casa Branca pode sempre optar por construir uma argumentação de que o Presidente tem o privilégio diferente de ter um intérprete.

Os democratas acreditam que tudo mudou após esta semana o jornal norte-americano “The Washington Post” ter dado conta que Trump fez questão de que não existisse qualquer nota do encontro que teve com Putin em Hamburgo, na Alemanha. Terá até destruído as notas que Gross tirou ao longo da reunião para fazer a tradução.

“Isto levanta uma série de novas questões. Estamos a tentar compreender as implicações legais e a estudar as nossas opções”, assegurou à ABC um representante democrata.

O encontro em causa entre Trump e Putin aconteceu na cidade alemã à margem da cimeira do G20. Terá sido aí que o Presidente dos EUA recolheu as notas da tradutora. Mas, denunciou o “Washington Post”, há um padrão de comportamento: em todas as reuniões entre os dois líderes, Trump exige que não existam registos daquilo que foi conversado.