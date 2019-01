Jayme apareceu três meses depois. Autoridades investigam motivação para o seu rapto

É a pergunta à qual todos tentam agora responder: Qual a motivação de Jake Thomas Patterson para matar um casal que, aparentemente, não conhecia, raptando-lhes a filha? Acalmada a euforia que se seguiu ao aparecimento de Jayme Closs, a jovem de 13 anos que desaparecera há três meses, no dia em que os pais foram assassinados em casa, as autoridades do Wisconsin garantem que a menina está bem - ainda que a precisar de tempo e espaço para se recompor - e concentram-se em desvendar o mistério por trás do crime que comoveu a comunidade de Barron. Porquê? Para já, Patterson, de 21 anos, está atrás das grades. Será levado a julgamento, acusado de duplo homicídio e de sequestro.

Jeanne Nutter passeava o cão nos arredores da sua casa quando foi abordada por uma jovem que a chamou, aos gritos, pedindo-lhe ajuda. Estava despenteada, com um aspeto descuidado e visivelmente desorientada, mas Jeanne reconheceu-a de imediato como a menina ruiva cujo rosto fora distribuído em milhares de cartazes meses antes, recurso das autoridades para pedirem pistas que pudessem conduzir à jovem desaparecida.

Das muitas que surgiram, nenhuma ajudou. Depois de a 15 de outubro os corpos do casal Closs terem sido encontrados dentro de casa, assassinados, mostrando a porta sinais de arrombamento, nada permitiu perceber o que acontecera a Jayme.

Perante uma única certeza - a de que a jovem estava na altura em casa com os pais - à polícia restou tentar montar um puzzle, sem peças. Nunca em momento algum a consideraram suspeita, confirmou o xerife de Barron há poucos dias, antes prevalecendo a angústia por acreditarem que algo de muito mau lhe podia ter acontecido.

Detido em menos de meia hora

Sabe-se agora que Jayme nunca esteve longe. Jeanne Nutter mora a cerca de 100 quilómetros da casa de família da adolescente e esta terá vivido estes meses fechada na cabana do raptor, a curta distância da antiga assistente social, sem que ninguém suspeitasse.

A jovem já é considerada uma heroína. Foi o seu instinto de sobrevivência que lhe permitiu escapar, aproveitando a ausência momentânea de Patterson. Contactada a polícia, garantiu que o raptor era para ela um desconhecido, mas descreveu o carro em que este costuma circular, o que permitiu aos agentes encontrá-lo e prendê-lo em menos de meia hora.

Jake Thomas Patterson, desempregado, sem qualquer antecedente criminal, admitiu ter assassinado o casal com a espingarda que foi encontrada na sua cabana. Mas não esclareceu o motivo do crime. Há três anos, sabe-se que trabalhou um dia ou dois na mesma fábrica de produtos de frango onde trabalhava James Closs, mas não é sequer certo que ambos se tenham cruzado. Em relação à jovem, não há registo de qualquer contacto anterior, seja pessoal ou através das redes sociais, embora pareça certo que Patterson tinha por ela uma fixação qualquer.

A polícia percebeu também que o suspeito foi extremamente cuidadoso na planificação do crime. Rapou mesmo o cabelo, para evitar que algum caísse e ficasse como pista/prova no cenário do crime.

Para a família de Jayme, o mais importante é tê-la de volta. Pouco se sabe sobre o que aconteceu realmente durante este tempo, nomeadamente se a jovem sofreu abusos sexuais, mas uma das tias explicou que estão a respeitar o pedido dos psicólogos, para não a forçar a falar sobre o assunto antes de ela se mostrar preparada.

Um dia depois de a ter recebido em casa, Jennifer Smith publicou no Facebook uma mensagem, para partilhar a sua alegria. “Jayme teve uma boa noite de sono e foi ótimo saber que a tinha ao meu lado. Que grande sensação é tê-la em casa. Como uma família, vamos ultrapassar todo o seu necessário processo de recuperação. Será um caminho longo, mas somos uma família forte e amamos muito esta menina!!”, escreveu.

Na sua mais recente fotografia, Jayme aparece sorridente ao lado da tia, com a sua cadelinha Molly entre as duas.