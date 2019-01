Trump lança ataque ao FBI via Twitter reagindo à investigação sobre o dossiê Rússia

Donald Trump não gostou que tivesse vindo a público a investigação que o FBI levou a cabo em maio de 2017 sobre o seu possível envolvimento na interferência de Moscovo nas eleições que o elegeram em 2016.

O Presidente reagiu tweetando no sábado que os funcionários entretanto afastados do FBI [referindo o ex-chefe James B. Comey por si demitido] tinham “tentado comprometer o Presidente” ao investigarem se ele teria agido em nome da Rússia, lê-se na edição deste domingo do “New York Times” (NYT).

O jornal especifica que o ataque na sua conta de Twitter começou às 7h e durou duas horas. Durante esse tempo, “o Presidente urdiu uma história alternativa” segundo a qual ele teria sido “vítima de fracassados desesperados” do FBI ao seu mais alto nível, fazendo “uma série de falsas alegações” sobre os seus adversários e acontecimentos em torno do inquérito.



A história foi publicada pelo NYT no sábado na sequência de uma investigação jornalística junto da mais alta hierarquia e ex-funcionários do FBI. Reconhecendo a delicadeza da operação visando um Presidente em funções, a investigação do FBI tinha por objetivo apurar se Trump teria despedido o chefe do FBI, James B. Comey, para impedir o avanço do dossiê Rússia e, além disso, caso se provasse que Trump teria colaborado com Moscovo, se o teria feito deliberadamente ou se teria agido sob coação da Rússia.

Nos seus tweets de sábado Trump acusou sem provas “Hillary Clinton de ter mentido ao FBI. Alegou que Comey é corrupto e melhor amigo do conselheiro especial Robert S. Mueller III” a quem acusou de empregar uma equipa de democratas - outra asserção falsa - “empenhados em fazê-lo cair”, lê-se no NYT.

Horas depois da torrente vingativa na rede social, o Presidente aproveitou ter sido inquirido em direto no programa da Fox News de Jeanine Pirro sobre se teria alguma vez trabalhado para a Rússia para responder indiretamente ao NYT: “Acho que foi a coisa mais insultuosa que alguma vez me perguntaram”, disse ao telefone. “Acho que foi o artigo mais insultuoso que alguma vez vi escrito”.

Segundo o NYT, Trump negou ainda a reportagem publicada pelo “Washington Post” de acordo com a qual ele tentara esconder de outros altos responsáveis as suas conversas com Vladimir Putin ao longo dos últimos dois anos.