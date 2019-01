Macron não vai ao Fórum Económico Mundial de Davos

O Presidente francês, Emmanuel Macron, não vai participar no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, e em alternativa irá reunir-se com 150 patrões franceses e estrangeiros na cimeira "Escolha França", anunciou esta sexta-feira o Eliseu.

O chefe de Estado francês que discursou na última edição do Fórum de Davos, optou este ano por um encontro com 150 líderes empresariais franceses e estrangeiros, em Versalhes, na nova edição da cimeira sobre a atratividade francesa.

Emmanuel Macron não vai ao Fórum de Davos que decorre de 21 a 25 de janeiro "por causa de uma agenda ocupada", indicou o Eliseu.

Segundo a mesma fonte, a reunião com 150 patrões representa "o desejo de destacar as oportunidades nos territórios, tornando conhecidas as diferentes regiões e seu know-how [conhecimento]".