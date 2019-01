China conseguiu repatriação de mais de mil suspeitos de corrupção em 2018

O órgão máximo anticorrupção do país informou que entre os 1.335 repatriados, 307 eram membros do Partido Comunista Chinês ou funcionários do Governo, e cinco faziam parte de uma lista entregue por Pequim à Interpol

A China conseguiu a repatriação de mais de mil suspeitos de corrupção fugidos além-fronteiras e recuperar 519 milhões de dólares (450 milhões de euros) em ganhos ilícitos, no ano passado, parte da mais ampla campanha anticorrupção da história da República Popular.

Entre estes constam Xu Chaofan, ex-gerente de uma sucursal do Banco da China na província de Guangdong, no sul do país, e suspeito de ter desviado 485 milhões de dólares, antes de ter fugido para os Estados Unidos, há 17 anos.

Yao Jinqi, um antigo vice-chefe de condado, foi extraditado a partir da Bulgária, sendo o único fugitivo repatriado desde um país da União Europeia.

Desde que há quatro anos lançou a operação "Skynet", visando suspeitos de corrupção evadidos além-fronteiras, a China conseguiu capturar 5.000 fugitivos.

Trata-se de uma extensão da mais persistente e ampla campanha anticorrupção na história da China comunista, lançada após a ascensão ao poder do Presidente chinês, Xi Jinping, em 2013, e que resultou já na punição de mais de um milhão e meio de membros do PCC.

Além de combater a corrupção, a campanha, que é liderada pelo Partido Comunista, e não pelos órgãos judiciais, tem tido como propósito reforçar o "controlo ideológico" e afastar rivais políticos, com as acusações a altos quadros do regime a incluírem frequentemente "excesso de ambição política" ou "conspiração".

Os alvos incluíram funcionários menores, a que Xi se refere como "moscas", mas também centenas de "tigres" - altos quadros do partido, com a categoria de vice-ministro ou superior.

Os dois casos mais mediáticos envolveram a prisão do antigo chefe da Segurança Zhou Yongkang e do ex-diretor do Comité Central do PCC e adjunto do antigo presidente Hu Jintao, Ling Jihua.

Só no ano passado, 621.000 pessoas foram punidas por corrupção no país, incluindo 51 quadros de nível ministerial ou superior, segundo a Comissão Central de Disciplina e Inspeção do PCC.