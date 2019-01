Coletes amarelos. “Cerca de 60% dos radares rodoviários foram danificados”

Cerca de 60% dos radares rodoviários foram danificados desde o início do movimento dos 'coletes amarelos', anunciou esta quinta-feira o ministro do Interior francês, Christophe Castaner.

"Quase 60% dos radares foram neutralizados, atacados, destruídos por aqueles que reivindicam esse movimento", referiu Christophe Castaner à imprensa, após expressar os seus votos à polícia em Paris. Segundo dados oficiais, cerca de 3200 radares fixos estão instalados nas estradas da França, incluindo 2500 para controlar a velocidade.

"Vi nas redes sociais alguns imbecis a exibirem-se ao lado de radares queimados. Espero que nunca sejam confrontados um dia com a realidade de uma morte na estrada", afirmou o ministro do Interior, minutos antes de discursar aos polícias. "Não há política de números, existe uma política de vida", acrescentou, qualificando aqueles que atacam os radares como "tolos, inconscientes, incoerentes".

Até ao momento, as autoridades recusaram-se a avançar com um número preciso sobre os danos e a estabelecer uma ligação direta com o movimento dos 'coletes amarelos'. Os radares têm sido alvo de uma crescente indignação por parte de motoristas e motociclistas que se opõem à redução, de 90 para 80 quilómetros por hora, do limite de velocidade nas estradas secundárias de duas vias sem um separador central, que entrou em vigor em 1 de julho.

As sanções para quem provoque danos em radares podem ir até 30.000 euros de multa e dois anos de prisão. A destruição é punível com multa de 75.000 euros e cinco anos de prisão. Em 2017, os radares rodoviários contribuíram com 1,01 mil milhões de euros para o Estado, segundo o Tribunal de Contas.