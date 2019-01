Trump quer o muro para travar “crise humanitária e de segurança”, democratas acusam-no de fazer refém o povo americano

O Presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu esta terça-feira financiamento para o muro na fronteira com o México para travar “uma crescente crise humanitária e de segurança”. Mas, no seu primeiro discurso televisivo à nação a partir da Sala Oval, Trump não declarou emergência nacional para contornar o Congresso e construir a barreira.

Em resposta, os líderes democratas na Câmara dos Representantes e no Senado, as duas câmaras do Congresso americano, acusaram o Presidente de manter refém o povo americano.

Tanto Trump como os democratas tentam ganhar vantagem numa altura em que o ‘shutdown’, a paralisação parcial do Governo federal, já cumpriu 18 dias. O ‘shutdown’, que está a paralisar um quarto das agências federais, é o segundo mais longo da história, deixando centenas de milhares de funcionários públicos sem remuneração.

O Presidente quer 5,7 mil milhões de dólares (quase 5 mil milhões de euros) para construir uma barreira de aço na fronteira e assim cumprir uma das suas promessas de campanha. Mas os democratas, que recentemente assumiram o controlo da Câmara dos Representantes, opõem-se veementemente a conceder esse financiamento.

“Uma crise humanitária, uma crise do coração e uma crise da alma”

Num discurso de menos de dez minutos, transmitido ao vivo por todas as principais cadeias de televisão norte-americanas, Trump responsabilizou os democratas pelo ‘shutdown’. Sobre a situação na fronteira, disse: “Esta é uma crise humanitária, uma crise do coração e uma crise da alma.”

Trump reiterou que a reformulação, ainda não ratificada, do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) pagaria o muro, uma reivindicação que foi anteriormente contestada por economistas. O Presidente dos Estados Unidos também disse que 90% da heroína vendida no país vem do México, embora os números indiquem que apenas uma pequena percentagem é contrabandeada através de pontos legais de entrada.

No passado, os democratas apoiaram a construção de uma barreira física na fronteira, lembrou Trump. De facto, em 2006, os senadores Barack Obama, Hillary Clinton, Chuck Schumer e Joe Biden votaram a favor da vedação de mais de 1100 quilómetros nos cerca de 3200 quilómetros de fronteira.

Trump citou ainda casos de cidadãos americanos “barbaramente assassinados a sangue frio” por imigrantes indocumentados. “Quanto mais sangue americano será derramado antes de o Congresso fazer o seu trabalho?”, perguntou. Estudos indicam que os imigrantes sem documentos são muito menos propensos a cometer crimes do que os cidadãos nativos dos EUA. Além disso, o número de cruzamentos ilegais da fronteira caiu de 1,6 milhões em 2000 para menos de 400 mil no ano passado.

“O símbolo da América deve ser a Estátua da Liberdade, não um muro de 30 pés”

Numa breve resposta, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, exigiram a Trump que acabe com o ‘shutdown’. “O facto é que as mulheres e crianças na fronteira não são uma ameaça de segurança, são um desafio humanitário”, disse Pelosi. “E o facto é que o Presidente Trump deve parar de fazer refém o povo americano, deve parar de fabricar uma crise e deve reabrir o Governo”, acrescentou.

Schumer acusou o Presidente de tentar “governar através de ataques de raiva”. “Trump apela ao medo, não aos factos. À divisão, não à unidade”, disse o senador, concluindo: “O símbolo da América deve ser a Estátua da Liberdade, não um muro de 30 pés [9,1 metros].”

Embora Trump não tenha declarado emergência nacional na terça-feira, ainda pode fazê-lo se o impasse se mantiver, defendem analistas. Essa declaração permitir-lhe-ia ter acesso à despesa militar para financiar o muro mas também levaria a acusações de usurpação do poder constitucional do Congresso e a vários confrontos legais.

Esta quarta-feira, o Presidente tentará reforçar a sua posição (e de grande parte dos republicanos) no Capitólio antes de receber líderes do Congresso para conversações na Casa Branca. Na quinta-feira, Trump visita a fronteira sudoeste dos EUA.