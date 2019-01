Sem apelo nem agravo, Administração Trump diminui estatuto diplomático da UE

O Departamento de Estado norte-americano diminuiu o estatuto diplomático da delegação da União Europeia (UE) em Washington sem fazer um anúncio formal nem informar o bloco europeu sobre a mudança. A estação pública alemã Deutsche Welle noticiou esta terça-feira que a delegação da UE passou de Estado-membro a organização internacional.

“Não sabemos exatamente quando fizeram isso porque convenientemente se esqueceram de nos notificar”, disse uma fonte da UE em entrevista à Deutsche Welle. “Posso confirmar que não foi bem recebido em Bruxelas”, referiu, acrescentando que a questão ainda está a ser discutida, bem como uma resposta oficial da UE.

A delegação europeia já tinha percebido que o embaixador da UE nos EUA, David O’Sullivan, não fora convidado para determinados eventos no final do ano passado. Contudo, a confirmação final chegou com o funeral de Estado do ex-Presidente norte-americano George H.W. Bush.

“Isto tem um motivo político muito óbvio”

No evento de alto nível de 5 de dezembro, quando diplomatas se reuniram em Washington para prestar as suas homenagens, O’Sullivan não foi chamado de acordo com a ordem habitual, ou seja, do mais antigo embaixador para o mais recente. Segundo a fonte da UE, “ele foi chamado em último lugar”. Antes da despromoção, O’Sullivan, que é embaixador da UE em Washington desde 2014, era chamado entre os primeiros 20 ou 30 embaixadores dos mais de 150 representantes estrangeiros na capital dos Estados Unidos.

Citado pela estação alemã, um diplomata em Washington de um Estado-membro da UE confirmou, sob anonimato, a despromoção, dizendo: “Isto não é simplesmente uma questão de protocolo mas algo que tem um motivo político muito óbvio.”

Os diplomatas acreditam que a diminuição do estatuto terá sido concretizada em finais de outubro ou início de novembro.