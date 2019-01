Rod Rosenstein vai deixar de ser vice-procurador dos EUA. O homem que se segue não está contente com a investigação a Trump

O vice-procurador dos Estados Unidos, Rod Rosenstein – encarregado de supervisionar a investigação sobre o alegado conluio da equipa de Trump com os russos - vai deixar o Departamento de Justiça nas próximas semanas, quando o novo procurador-geral tomar posse, segundo informações divulgadas pela CNN e pela NBC. A decisão terá sido do próprio.

Rosenstein acompanhou a investigação, e nomeou o próprio Robert Mueller como investigador especial, porque o antigo procurador geral Jeff Sessions (entretanto afastado pelo presidente) se tinha recusado a ser parte da investigação que ainda decorre e que procura saber se, durante a campanha para as presidenciais de 2016, algum membro da equipa de Donald Trump manteve contactos com russos próximos do Kremlin de forma a influenciar as eleições ou a percepção pública de cada candidato. Sessions é conhecido por ser um dos homens mais próximos de Trump e por isso optou por não se envolver na investigação - coisa que enfureceu o presidente.

William Barr é a escolha de Trump para substituir Sessions e deverá ser confirmado em breve pelo Senado. Será ele a acompanhar o “dossiê Rússia”. E os alertas já estão a soar entre os democratas que recentemente desenterraram uma análise de Barr à investigação de Mueller na qual critica fortemente os poderes e os caminhos seguidos pelo investigador especial - principalmente o facto de Mueller estar a focar a sua investigação nas alegadas tentativas de obstrução da justiça por parte de Donald Trump.