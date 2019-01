Revelados detalhes sobre alegadas mentiras de Paul Manafort, ex-diretor de campanha de Trump

Os detalhes das alegadas mentiras do antigo diretor de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, foram revelados esta terça-feira em novos processos judiciais indevidamente redigidos. O procurador especial Robert Mueller, que investiga a interferência da Rússia nas eleições de 2016, acusou Manafort de mentir aos investigadores sobre as suas interações com o alegado agente russo Konstantin Kilimnik.

Em agosto do ano passado, Manafort foi condenado por fraude financeira relacionada com o seu trabalho como consultor político na Ucrânia, uma função que antecedeu a de chefe da campanha do atual Presidente dos EUA. Ele aceitou um acordo de confissão em troca da cooperação com a investigação de Mueller. Em novembro, a equipa do procurador especial acusou Manafort de quebrar esse acordo ao mentir aos investigadores.

Os advogados de Manafort argumentam que o seu cliente não quebrou o acordo de confissão e nunca quis enganar ninguém.

Advogados dizem que não é surpreendente Manafort não se lembrar de tudo

Segundo os procuradores, Manafort mentiu sobre a partilha de dados com Kilimnik e sobre um encontro em Madrid com o alegado agente russo. Os seus advogados disseram não ser surpreendente que Manafort não se tenha lembrado de detalhes específicos porque, nessa altura, chefiava uma campanha presidencial dos EUA.

Os detalhes sobre as alegadas mentiras de Manafort surgem no mesmo dia em que a advogada russa Natalya Veselnitskaya, que participou numa famosa reunião com os principais assessores de Trump em 2016, foi acusada de obstrução à justiça. Também esta terça-feira, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu contra uma empresa estrangeira não identificada por esta ter desafiado uma intimação relacionada com a investigação de Mueller.

Em dezembro do ano passado, foi noticiado que Manafort mentiu aos investigadores federais sobre os seus contactos com a Casa Branca e com pessoas ligadas aos serviços de informação russos quando já estava sob investigação. Era isso que vinha escrito num despacho enviado ao juiz do tribunal de Washington por Mueller.

O procurador especial investiga suspeitas de que membros da equipa de Trump tenham mantido contactos com pessoas próximas do Kremlin de forma a tentar “virar” a eleição para o lado de Trump.