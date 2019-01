Resultados das eleições na RDC “não são negociáveis”, avisa candidato da oposição

O candidato da oposição à presidência da República Democrática do Congo (RDC) Martin Fayulu alertou esta terça-feira a comissão eleitoral para não “disfarçar a verdade” na sequência das eleições de 30 de dezembro. Fayulu defendeu que a comissão deve “publicar os resultados provisórios num futuro próximo”, acrescentando que estes “não são negociáveis” e que “o povo congolês já os conhece”. Entretanto, internet e mensagens de texto continuam suspensos pelo Governo cessante.

Os resultados deviam ter sido anunciados no passado domingo. Contudo, o chefe da comissão eleitoral, Corneille Nangaa, disse que os votos de várias assembleias ainda precisavam de ser contados. Apelando à paciência, Nangaa não definiu qualquer data para o anúncio dos resultados provisórios ou finais.

Na semana passada, a Igreja Católica, que mobilizou 40 mil observadores durante a votação, disse que Fayulu havia vencido as eleições numa declaração condenada por membros do Governo. Após 17 anos no poder e depois de sucessivos adiamentos, o Presidente Joseph Kabila aceitou deixar o cargo.

Primeira transferência pacífica de poder desde a independência?

No boletim de voto surgiam 21 candidatos mas o próximo chefe de Estado deverá ser um destes três: Emmanuel Ramazani Shadary, antigo ministro do Interior leal a Kabila, que foi sujeito a sanções da União Europeia pelo seu papel na violenta repressão dos protestos da oposição em 2017; Martin Fayulu, um ex-empresário do petróleo que prometeu “um Congo digno e próspero”; e Felix Tshisekedi, filho de um veterano líder da oposição que prometeu fazer da luta contra a pobreza a sua prioridade.

O atual Presidente, Joseph Kabila, assumiu o lugar do seu pai assassinado, Laurent, em 2001 e, desta vez, ficou impedido de concorrer a um outro mandato ao abrigo da Constituição. Kabila deveria ter renunciado em 2016 mas as eleições foram adiadas porque a comissão eleitoral disse que precisava de mais tempo para registar os eleitores. Kabila prometeu que as eleições seriam a primeira transferência pacífica de poder na RDC desde que o país se tornou independente da Bélgica, em 1960.

Após as eleições, os serviços de Internet e de mensagens de texto foram interrompidos para, segundo o Governo, evitar a disseminação de resultados não oficiais.