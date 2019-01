ONU pede aos beligerantes do Iémen “progressos substanciais”

O emissário da ONU para o Iémen pediu nesta quarta-feira às partes envolvidas na guerra "progressos substanciais" após os acordos obtidos em dezembro na Suécia, numa altura em que 80% da população continua a depender de ajuda humanitária internacional. Falando ao Conselho de Segurança da ONU, Martin Griffiths defendeu a realização de "progressos substanciais" antes de ocorrer uma nova ronda de discussões para que esta seja produtiva.

Ainda não foi avançada qualquer data ou local para a nova ronda de negociações, esperando o emissário que a reunião possa ocorrer "num futuro próximo". O Kuwait ou a Jordânia foram referidos como locais possíveis. "As duas partes respeitam globalmente o cessar-fogo e há uma baixa significativa das hostilidades", disse Griffiths ao conselho através de uma ligação vídeo.

As tréguas na cidade portuária de Hodeida, que entraram em vigor a 18 de dezembro, foram obtidas após oito dias de discussões em dezembro na Suécia entre o governo do presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, apoiado por uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita, e os rebeldes Huthis, apoiado pelo Irão. Os beligerantes acordaram ainda uma troca de prisioneiros.

Desde dezembro, cerca de uma dezena e meia de observadores civis, dirigidos pelo antigo general holandês Patrick Cammaert, foram enviados para o Iémen. Na sequência de uma recomendação do secretário-geral da ONU, António Guterres, o Conselho de Segurança deve aprovar nas próximas semanas uma nova resolução autorizando aquela missão a incluir um total de 75 observadores, apoiados por pessoal administrativo e de segurança.

"Mais de 24 milhões de pessoas continuam a necessitar de ajuda humanitária, ou seja, 80% da população, dos quais 10 milhões estão à beira da fome", lembrou, por seu turno, o secretário-geral adjunto para os Assuntos Humanitários da ONU, Mark Lowcock.

No final do ano passado, a ONU afirmou estar a tentar obter 4.000 milhões de dólares (cerca de 3.500 milhões de euros) para ajuda humanitária ao Iémen em 2019 e por iniciativa da Suécia, da Suíça e da ONU está prevista uma conferência de doadores para 26 de fevereiro em Genebra.

Hoje, 36 organizações não-governamentais iemenitas pediram ao Programa Alimentar Mundial para revelar a "corrupção" que afeta a sua ajuda humanitária no país, mais de uma semana depois do PAM ter afirmado que grande parte da ajuda nunca chegou aos destinatários finais, os habitantes da capital do Iémen, Sanaa, a capital, tendo sido desviada por uma organização controlada pelos rebeldes. Os grupos iemenitas receiam que o PAM suspenda alguma da ajuda ao país se os rebeldes não investigarem e impediram o roubo e fraude na distribuição de alimentos.

A guerra no Iémen, desencadeada em 2014, já matou mais de 16.000 pessoas e criou a pior situação humanitária do mundo, segundo a ONU.