ONU concede estatuto de refugiada a jovem saudita

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) concedeu o estatuto de refugiada à jovem saudita Rahaf Mohammed al-Qunun, que fugiu da família e foi detida em Banguecoque no sábado. Os media australianos noticiaram esta quarta-feira que as autoridades do país estão a avaliar a concessão de um visto humanitário.

Rahaf, de 18 anos, viajou para a Tailândia vinda do Kuwait, dizendo ter um bilhete para a Austrália, onde esperava pedir asilo com receio de que a família a matasse. No entanto, à chegada a Banguecoque, ela terá sido abordada por um diplomata saudita que a terá enganado, pedindo-lhe o passaporte e o bilhete e prometendo conseguir-lhe um visto.

Em seguida, barricou-se no seu quarto num hotel do aeroporto e pediu para falar com o ACNUR. No exterior do quarto estavam agentes do serviço tailandês de estrangeiros e fronteiras que pretendiam forçá-la a embarcar num voo de regresso ao Kuwait. A dimensão internacional que o caso assumiu terá feito Banguecoque recuar na intenção de a devolver à família. Após longas negociações durante a noite de segunda-feira, Rahaf ficou sob a proteção das Nações Unidas.

Ameaçada de morte pela família por rejeitar casamento e renunciar ao Islão

Antes de a concessão do estatuto de refugiada pela ONU ser tornada pública, o ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, tinha dito à ABC News: “Se ela for considerada refugiada, avaliaremos de forma muito, muito, muito séria a concessão de um visto humanitário.”

Em comunicado, o Departamento de Assuntos Internos anunciou que irá avaliar o caso de acordo com os trâmites habituais. Rahaf será sujeita a avaliações por parte das autoridades australianas, incluindo avaliações de caráter e segurança, antes de receber o visto. A jovem fez um pedido de proteção a vários países, incluindo a Austrália.

O pai e o irmão de Rahaf chegaram entretanto à Tailândia mas ela recusa-se a vê-los. A renúncia (ou apostasia) ao Islão é punível com a morte na Arábia Saudita. A jovem queixa-se de ter recebido ameaças de morte da família depois de ter rejeitado um casamento arranjado e renunciado à religião islâmica.