Mulher com problema de olhos vai à farmácia e recebe creme para a disfunção eréctil

Olhos secos. Era o que tinha uma doente que foi a um instituto de oftalmologia em Glasgow, na Escócia. O médico receitou-lhe um creme chamado VitA-POS, que é especifico para essa condição. Infelizmente, escreveu a receita na chamada letra de médico. O resultado foi que a farmácia leu mal e entregou à mulher uma embalagem de Vitaros - um creme para a disfunção eréctil.

Assim que pôs o creme, a mulher começou a sentir dores e inchaços nos olhos. A visão também ficou um pouco turvada. Acabou por ir a um hospital, onde identificaram a confusão e diagnosticaram uma lesão química ocular moderada. A mulher teve de se tratar com antibióticos, lubrificantes e esteróides.

Uma representante do instituto de oftalmologia explicou que os erros de prescrição por causa de má caligrafia são comuns e tendem a agravar-se quando existem medicamentos com nomes parecidos. "Porém, o que este caso tem de pouco habitual é que ninguém, nem o doente, o médico ou farmacêutico, questionou que se prescrevesse um creme para a disfunção eréctil a uma doente do sexo feminino, com instruções para a sua aplicação ocular".

Distrações à parte - e sabe-se que muitos profissionais de saúde trabalham sob pressão constante - a recomendação que a representante do instituto faz aos médicos, quando escreverem as receitas à mão, é que o façam sempre em letras maiúsculas. Com percentagens de erro que chegam a atingir os 20 por cento, é o mínimo que se pode pedir.