Ministério Público francês alega prescrição de factos para não pedir condenação do cardeal Barbarin

O Ministério Público francês alegou prescrição de factos para não pedir a condenação do cardeal Philippe Barbarin e de cinco outros membros da diocese de Lyon acusados de esconder abusos cometidos por um padre há mais 25 anos. "Não tenho a pretensão de pedir a condenação porque alguns dos factos estão prescritos e aqueles que não estão não revelam uma violação", disse o procurador Charlotte Trabut no julgamento que termina na quinta-feira em Lyon (leste de França), de acordo o jornal regional "Le Progrès".

O julgamento, que começou na segunda-feira e deveria terminar nesta quarta-feira, foi prorrogado até quinta-feira pela densidade das declarações e interrogatórios.

Esta posição do procurador sugere que o resultado do processo pode acabar por ser o mesmo que em 2016, quando o Ministério Público arquivou o caso, com os mesmos fundamentos invocados agora em tribunal. "Se tivessem aparecido novos elementos durante este processo, o caso não teria sido arquivado", argumentou Trabut.

No entanto, a associação criada pelas vítimas do sacerdote Preynat, a quem acusam de ter abusado de muitas crianças, não desistiu e conseguiu reabrir o caso depois de vários adiamentos de investigações judiciais. A acusação espera que a questão abra um debate jurídico sobre o silêncio dos casos de pedofilia na Igreja.

O cardeal Philippe Barbarin, de 68 anos, disse na segunda-feira que "nunca" tentou "esconder" os factos. Barbarin reconheceu ter ouvido rumores durante os primeiros anos de seu arcebispado, mas disse que só em 2014 tomou formalmente conhecimento do caso depois de uma reunião com uma das vítimas. Em janeiro de 2015 pediu orientações ao Vaticano, que recomendou que o padre fosse afastado e que fosse evitado o escândalo. Contudo, o cardeal só tomou medidas em agosto.

Um dos advogados defendeu hoje o conceito de "memória traumática" definido pelo psiquiatra Muriel Salmona para justificar a não formalização da queixa na justiça até 2015.

A 4 de marco de 2016, o Ministério Público de Lyon abriu uma investigação preliminar a vários líderes da diocese, incluindo o cardeal Barbarin, por "não denúncia do crime" considerando que "colocou em risco a vida de outros", mas foi arquivada meses depois por decisão da procuradoria de Lyon. O processo foi retomado posteriormente por citação direta iniciada pelas vítimas, sendo agora o caso julgado pelo que é chamada "a justiça dos homens", embora o cardeal tenha recentemente dito: "Só tenho um juiz que é o Senhor".

Até ao momento, dois bispos foram condenados em França em casos semelhantes, o ex-bispo de Bayeux-Lisieux em 2001 e o ex-bispo de Orleães em 2018.

O cardeal Barbarin, 68 anos, personifica em França a crise que a Igreja enfrenta em todo o mundo com diversos casos de abusos silenciados, um silêncio que o papa Francisco já disse que tem de ser quebrado, tendo convocado para fevereiro os presidentes de todas as conferências episcopais para uma cimeira no Vaticano sobre o assunto.