Extrema-direita andaluz quer repatriação de 52 mil imigrantes para viabilizar governo mas diz que “não dá ordens”

Após mais de cinco horas de reunião na terça-feira, o Vox e o Partido Popular (PP) voltam esta quarta-feira à mesa de negociações para tentar arquitetar o novo governo da Andaluzia. Os populares espanhóis avançaram para este segundo dia armados com uma contraproposta à que já tinha sido apresentada pela formação da extrema-direita por considerarem algumas das propostas do Vox “inaceitáveis”. A formação radical, que nas eleições de dezembro de 2018 conseguiu chegar ao parlamento andaluz pela primeira vez, exige, entre outras coisas, a revogação da lei andaluza contra a violência de género e a expulsão de 52 mil imigrantes em situação ilegal.

Ao diário “El País”, fontes do PP garantem que o Vox “está a ceder” mas para os críticos deste partido, quem está a ceder é o PP, ao aceitar negociar. O próprio líder do Vox, Santiago Abascal, disse na terça-feira que as suas posições não são “ordens” e sim “linhas de negociação”. Os populares já têm o acordo de governo quase assinado com os Cuidadanos (Cidadãos) mas como o partido de Albert Rivera não quis reunir-se com o “Vox”, é o PP que está “a ligar os fios” entre as três formações. O Ciudadanos já disse que não vai aceitar qualquer modificação ao acordo previamente assinado para dar espaço às exigências da extrema-direita.

Ao todo são 19 “linhas de negociação” - todas atendíveis, segundo o porta-voz do Vox. “Viemos com intenção de contribuir. As nossas 19 propostas são todas perfeitamente razoáveis, e é por isso que as pessoas na Andaluzia nos confiaram o seu voto”, disse Iván Espinosa, depois de um encontro com o PP. O Vox conseguiu 11% dos votos em dezembro, 12 lugares, e tornou-se o primeiro partido de extrema-direita a garantir representação parlamentar desde o fim da ditadura.

"Isto não é fácil", dizem fontes do PP ao mesmo diário, sem aceitarem dar o nome. Até porque a estreante formação política coloca em causa o próprio princípio de autonomia das regiões espanholas pedindo que a responsabilidade em pastas como a Educação e a Saúde sejam de novo centralizadas, coisa que não acontece desde o tempo de Franco.

Esta semana, a União Europeia mostrou-se preocupada com a retórica que começa a nascer na Andaluzia. Margaritis Schinas, porta-voz da Comissão Europeia não quis comentar assuntos internos mas frisou que para a Comissão “os direitos fundamentais, como a igualdade entre homens e mulheres, continuam a ser a prioridade”.