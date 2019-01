Caça francês desaparece dos radares no nordeste de França

O resgate nesta vasta área montanhosa é difícil devido à neve e à falta de visibilidade

Um caça francês que descolou da base aérea de Nancy-Ochey (nordeste de França), desapareceu esta quarta-feira dos radares pouco depois das 11h (10h em Lisboa), numa área montanhosa, com dois militares a bordo, segundo a autarquia de Doubs.

O plano de resgate, que coordena a busca de "uma aeronave que poderá ter aterrado ou caído", foi desencadeado pelo autarca de Doubs às 11h45 (locais, 10h45 em Lisboa), de acordo com a autarquia, no departamento de mesmo nome, no nordeste de França.

"Estamos a buscar o avião que desapareceu do radar numa área entre o Haut-Doubs e Haut-Jura", referiu ainda a autarquia.

Os dois militares que estão a bordo do avião ainda não fizeram contacto com as autoridades, acrescentou a mesma fonte.

O resgate nesta vasta área montanhosa é difícil devido à neve e à falta de visibilidade.

O caça, um Mirage 2000, "estava desarmado e não tinha uma reserva de combustível adicional", indicou a fonte.