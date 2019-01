Alexandria Ocasio-Cortez: “Não sou uma espalha-brasas”

Alexandria Ocasio-Cortez, a mais jovem mulher de sempre a ser eleita para o Congresso norte-americano, foi ao programa de entrevistas “60 minutos”, da CBS, para explicar a viabilidade de alguns dos seus ambiciosos projetos - e o seu entrevistador, Anderson Cooper, nem sempre deixou a recém-descoberta estrela do Partido Democrata “safar-se” às perguntas difíceis.

“Há quem diga que as suas noções de matemática estão um pouco nubladas. Recentemente confundiu as estatísticas dos gastos do Pentágono”, lançou Cooper. “Se querem pegar numa coisa e empolar um número ou uma palavra aqui e ali, eu diria a essas pessoas que estão a confundir a árvore com uma floresta. Toda a gente parece preocupar-se mais em ser preciso, factual, em acertar a semântica toda, do que em se colocar do lado moral das coisas”. Mas Cooper não desarmou: “É importante apresentar dados corretos”. “Sim, absolutamente. E quando erro peço desculpa”, respondeu a jovem que nunca parou de se rir durante toda a entrevista, que foi para o ar no domingo passado nos Estados Unidos.

O problema de Ocasio-Cortez com os números tem sido uma das armas mais vezes utilizadas contra a nova representante democrata que se coloca do lado da esquerda de Bernie Sanders, o senador do Vermont que “normalizou” as ideias de um certo socialismo norte-europeu entre o eleitorado democrata. A suas ideias mais à esquerda provocam sempre uma reação indignada por parte dos seus oponentes porque, no seu entender, não é possível financiar uma América livre de carbono até 2030 sem subir os impostos de uma forma esmagadora, tal como não é possível oferecer casas aos mais pobres, eliminar as propinas e outras coisas que Ocasio-Cortez defende.

Quando Cooper lhe perguntou como pensa pagar por estes programas, a democrata explicou que a ideia é a de impor uma taxa mais elevada sobre os rendimentos que estão “mesmo muito lá em cima”. Sublinhando que “não quer nem uma Cuba nem uma Venezuela” e que as suas políticas estão “mais próximas do Reino Unido, da Noruega, da Finlândia ou da Suécia”, Ocasio-Cortez lembrou ainda que “ninguém pergunta como é que se vai passar a Força Militar Espacial ou o corte de impostos de dois biliões de dólares [Trump aprovou cortes de impostos em 2018]. Na sua opinião, as pessoas só se questionam sobre as subidas de impostos “quando se fala de arranjar dinheiro para a habitação, o sistema de saúde e a educação”.

Palavras denunciam o racismo de Trump

Só uma vez Ocasio-Cortez optou por um tom mais sombrio na voz, que esteve sempre alegre durante toda a entrevista. Foi na parte em que considerou Donald Trump racista. “Como é que consegue provar isso?”, perguntou Cooper. “É só olhar para as palavras que usa e que são, historicamente, uma espécie de chamamento à supremacia branca. Quando olhamos para a reação que teve depois do incidente em Charlottesville, durante o qual neonazis assassinaram uma mulher e para a forma como fabrica crises de imigração, vê-se que as duas posturas são como a noite e o dia”, explicou.

“Há por aí muita gente a tentar definir-me como uma espécie de espalha-brasas. Mas a verdade é que eu sou mais uma arquiteta de consensos. E gosto de pensar que sou persuasiva”, disse por entre gargalhadas.

Cooper perguntou-lhe ainda sobre as suspeitas, por parte dos democratas mais centristas, de que ela e os seus aliados possam estar a levar o partido para uma esquerda que não agrada à maioria dos eleitores mas Ocasio-Cortez afastou a ideia: “Eu entendo que essa seja uma preocupação mas sou muito mais razoável do que aquilo que me pintam”.

A nova representante do 14º distrito de Nova Iorque, filha de dois porto-riquenhos, descreve o seu estatuto financeiro na infância e na adolescência como “complexo” e já falou várias vezes dos vários empregos que a mãe teve que manter depois da morte do pai, com cancro no pulmão. Venceu uma eleição que “roubou” a um dos mais conhecidos democratas do partido precisamente por não parecer “parte da máquina”. Mas estar afastada das elites não quer dizer que se posicione como uma “outsider” total, porque isso não é nada bem visto pelos democratas.

Na introdução à entrevista que foi disponibilizada online, a equipa do “60 minutos” escreve que Ocasio-Cortez “se posicionou como ‘alguém com valores’ dentro do partido democrata e não como uma purista fugidia”. “Quero dizer aos meus netos que conseguimos um verdadeiro sistema público de saúde, as universidades livres de propinas e um ambiente limpo e seguro e que o fizemos porque fomos corajosos no momento que tínhamos de ser”, disse a congressista.

“Está a falar, no plano geral das coisas, do estabelecimento de uma agenda radical, comparativamente à forma de fazer política hoje em dia”, disse Cooper. E Ocasio-Cortez não fugiu do rótulo. “Sempre foram os rebeldes a mudar alguma coisa neste país”, disse a representante dando como exemplo o que Franklin Roosevelt fez ao instaurar um sistema de segurança social.