Alemanha. Agressão deixa deputado de partido da extrema-direita inconsciente e hospitalizado

Um deputado do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) foi brutalmente agredido em Bremen, na Alemanha, conta o “New York Times”.

Frank Magnitz, de 66 anos, foi atacado por três homens com a cara tapada. O partido AfD partilhou na noite de segunda-feira uma publicação no Facebook, com um texto de três parágrafos e uma fotografia gráfica que deixa adivinhar a brutalidade do ataque - a fotografia aparece desfocada e os utilizadores do Facebook têm de clicar na opção “Mostrar foto”.

Magnitz, líder do partido em Bremen, continua hospitalizado com lesões graves no corpo e cabeça. Os agressores deixaram-no inconsciente com um pedaço de madeira e pontapés na cabeça, conta a BBC.

Tanto o Governo alemão como os partidos já reagiram ao sucedido e condenaram veementemente a agressão. “Não há justificação para a violência, até contra a AfD. Aqueles que lutam contra o ódio com ódio permitem sempre que o ódio vença”, disse Cem Ozdemir, antigo líder dos Verdes.

Alice Weidel, uma das líderes da AfD, fala em “tentativa de homicídio”, culpando a retórica dos partidos de centro-esquerda alemães.

Frank Magnitz é membro do Alternativa para a Alemanha desde 2013, tendo chegado a líder regional do partido em 2015. A AfD entrou no Bundestag em setembro de 2017, quando garantiu 94 assentos parlamentares.