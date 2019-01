A história fatídica do “Jerry Seinfeld da Arábia Saudita” e da mulher

O comediante Fahad al-Butairi e a ativista Loujain al-Hathloul, um famoso casal da Arábia Saúdita, eram símbolo da criatividade, juventude e defesa dos Direitos Humanos no país. Viajaram pelo mundo e desafiaram as regras impostas no reino. Mas o destino trocou-lhes as voltas. Hoje vivem separados. Fahad tem paradeiro desconhecido e desapareceu das redes sociais, enquanto Loujain encontra-se detida e é sujeita a tortura e agressões sexuais

É mais um capítulo na história da repressão na Arábia Saudita. O humorista saudita Fahad al-Butairi e a sua mulher, a ativista Loujain al-Hathloul, foram detidos pelas autoridades do reino em 2018.

Fahad, habitualmente conhecido como o “Jerry Seinfeld da Arábia Saudita”, foi detido na Jordânia e extraditado para o país, sem quaisquer explicações. Acabou por ser libertado alguns dias depois.

Já Loujain, uma ativista que sempre defendeu o direito das mulheres sauditas a conduzir antes da entrada em vigor do decreto real em junho do ano passado, foi detida quando se encontrava ao volante numa estrada dos Emirados Árabes Unidos. A jovem continua detida e sujeita a maus tratos.

O caso foi revelado nas redes sociais por Kirk Rudell, um escritor e produtor norte-americano, que conheceu o casal em Los Angeles. Segundo este escritor, Fahad al-Butairi, 33 anos, e Loujain al-Hathloul, 29 anos, eram símbolo da criatividade, juventude e defesa dos Direitos Humanos no país. Os dois viajaram pelo mundo e desafiaram as regras impostas naquele reino retrógada.

“Fahad e Loujain estavam otimistas com o futuro da Arábia Saudita? Eles estavam esperançosos, mas alertaram que ainda havia um longo caminho a percorrer em relação aos direitos humanos. Por isso, mudaram-se recentemente para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos”, explicou Kirk Rudell no Twitter, num post que contou com várias partilhas.

O escritor e produtor norte-americano lamenta que o reino saudita continue a perseguir os dissidentes, apelando a informações sobre os dois amigos. “Ambos foram agarrados, vendados e levados para a Arábia Saudita – Fahad, da Jordânia, e Loujain, dos Emirados Árabes Unidos. Dez meses depois, Loujain ainda está na prisão; o pai dela relatou que ela foi brutalmente torturada. Eu não sei onde está Fahad. Ele desativou o Twitter. Não consigo encontrar nenhuma informação sobre ele desde a última primavera”, afirmou.

O caso saltou para a imprensa americana, mas Riade negou-se a dar quaiquer explicações sobre as detenções do humorista e da ativista. Kirk Rudell garante que os dois jovens não eram revolucionários, nem mártires, mas estavam apenas a defender os Direitos Humanos no país.

“Eu gostaria de ver o que eles poderiam fazer neste mundo, se tivessem essa hipótese. Eu gostaria que o governo do meu país não aceitasse pagamentos para desviar o olhar face a atrocidades morais. Eu gostaria que o Congresso se lembrasse de Fahad e Loujain. Espero que eu possa jantar com eles algum dia”, acrescentou.

O destino trocou, assim, as voltas a este casal. Hoje vivem separados. Fahad tem paradeiro desconhecido e desapareceu das redes sociais, enquanto Loujain continua detida e é sujeita a tortura e agressões sexuais, segundo denunciou o pai e a organização Human Rights Watch.

Há quatro anos, Loujain já tinha estado presa durante um mês e meio juntamente com outras ativistas. O Observatório dos Direitos Humanos e a Amnistia Internacional também denunciaram os maus tratos a que foram sujeitas estas mulheres.

Entretanto, Fahad pediu o divórcio à mulher sem apresentar qualquer justificação. A família de Loujain diz acreditar que o jovem tenha sido pressionado pelas autoridades de Riade a fazê-lo.

Saud al-Qahtani, um assessor responsável pela comunicação que era próximo do príncipe saudita, e que é acusado de envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do país em Istambul, na Turquia em 2018, também foi afastado do cargo. E continua sem ser dado qualquer esclarecimento sobre o caso deste casal.