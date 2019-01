Turquia. Arrancou o julgamento dos suspeitos do assassinato do embaixador russo Andrei Karlov

Começou esta terça-feira em Ancara o julgamento de 28 pessoas no âmbito do caso do assassinato do embaixador russo Andrei Karlov, durante a inauguração de uma exposição na capital turca, em 2016. Segundo a Associated Press, 14 dos arguidos compareceram no tribunal, enquanto outros quatro ouviram o juiz por videoconferência.

Entre os arguidos encontra-se o principal suspeito, Mevlut Mert Altintas, um antigo polícia, de 24 anos, que se fez passar por segurança na exposição e que gritou “Deus é grande!” em árabe antes de disparar oito tiros sobre o embaixador, outros ex-polícias, um antigo agente dos serviços de informação turcos, o organizador da exposição e um colonista de um jornal turco.

Também o clérigo muçulmano Fethullah Gülen – que foi considerado pela procuradoria turca como o autor moral do assassinato do embaixador russo e que vive há duas décadas nos Estados Unidos – e Serif Ali Tekalan, reitor de uma Universidade dos EUA e amigo de Gülen se encontram entre os 28 arguidos.

O clérigo muçulmano é acusado de pertencer a uma organização terrorista, violar a ordem constitucional e assassinato premeditado, podendo ser condenado a prisão perpétua. Outros 12 arguidos poderão ser condenados a uma pena de prisão de 15 anos.

Foi no dia 19 de dezembro de 2016, que Mevlut Mert Altintas disparou mortalmente contra o embaixador russo Andrei Karlov durante um discurso na inauguração da exposição “A Rússa vista pelos turcos”, em Ancara.

Após o crime, o antigo polícia turco gritou perante os presentes: “Não esqueçam Alepo, não esqueçam a Síria. Só quando as nossas cidades estiverem seguras é que vocês também estarão. Só a morte me pode levar daqui. Todos os envolvidos neste sofrimento serão punidos”.

A imagem desse momento foi capturada pelo fotógrafo Burhan Ozbilici, da agência Associated Press, que venceu o concurso World Press Photo de 2017.