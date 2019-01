Retomados voos do aeroporto de Heathrow após avistamento de drone

Os voos do aeroporto de Heathrow já foram retomados, após terem sido suspensos durante uma hora devido ao avistamento de um drone nas imediações. Segundo o porta-voz do aeroporto, a atividade esteve interrompida para “prevenir qualquer ameaça à segurança operacional”.

“Tendo como base os procedimentos normais, e trabalhando com o controlador de tráfego aéreo e a Polícia Metropolitana, conseguimos retomar as partidas no aeroporto de Heathrow após uma curta interrupção. Continuamos a monitorizar a situação e pedimos desculpa aos passageiros que foram afetados com esta situação”, acrescentou a mesma fonte citada pela BBC.

Durante cerca de 60 minutos, as autoridades estiveram em contacto com os responsáveis do aeroporto para tentar resolver a situação que acontece no mesmo dia em que o Governo britânico anunciou o reforço de medidas contra os drones.

Entre as principais medidas anunciadas pelo executivo de Theresa May encontra-se a proibição de as aeronaves não tripuladas num perímetro de cinco quilómetros junto dos aeroportos. Além disso, os donos de drones que pesarem entre 250 gramas e 20 quilos serão obrigados a registar-se e a realizar um teste.

Tanto o aeroporto de Heathrow, como o aeroporto de Gatwick, dois dos principais do Reino Unido, irão investir milhões de libras em tecnologia contra os drones.

Na semana antes do Natal, centenas de voos foram cancelados no aeroporto de Gatwick face ao avistamento de vários drones durante três dias. Estima-se que cerca de 140 mil passageiros tenham sido afetados pela situação.

Fonte da polícia de Sussex disse ao “Guardian” que recebeu alertas de 115 avistamentos de drones nas imediações do aeroporto de Heathrow, dos quais 93 foram confirmados.

Notícia atualizada às 19h03