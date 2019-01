Os custos do ‘shutdown’ na América rural

“Preocupa-me que o Governo esteja a retirar-se da América rural”. Quem o diz é Jim Dean, o principal administrador da localidade de Marianna, no estado da Florida, numa reportagem publicada esta terça-feira no jornal “The New York Times” (NYT) sobre os efeitos do ‘shutdown’, a paralisação parcial do Governo dos EUA.

Marianna é uma das muitas localidades em todo o país onde as indústrias privadas são poucas e o Governo federal está intimamente ligado à subsistência, escreve o jornal. Os sete mil moradores de Marianna dependem da prisão federal de segurança média para empregar cerca de 300 pessoas com boa remuneração e benefícios. Mas também o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos dá uma ajuda crucial aos agricultores, muitos dos quais plantam algodão ou amendoim ou criam gado. E, no entanto, o ‘shutdown’ provocou o encerramento do escritório local daquele departamento “devido à falta de financiamento do Governo federal”, como se lê num papel afixado na porta.

No sábado, o Presidente Donald Trump escreveu no Twitter que “a maior parte dos trabalhadores que não estão a ser pagos [por causa do ‘shutdown’] são democratas”.

O NYT escreve que isso está longe de ser verdade em lugares como o condado de Jackson, de que Marianna é sede. Trata-se de um bastião republicano profundamente conservador, onde os planos do Presidente para construir um muro na fronteira com o México são populares.

A reportagem refere uma outra prisão na região rural de Panhandle, na Florida, que perdeu grande parte do teto e da cerca na sequência da passagem do furacão Michael em outubro do ano passado. Os danos obrigaram à deslocalização de centenas de presos para outras instalações em Yazoo City, no Mississippi, a mais de 640 quilómetros de distância.

Desde então, os guardas têm de se deslocar para trabalhar por períodos de duas semanas numa viagem que demora sete horas de carro. A partir desta semana, em virtude do ‘shutdown’, os guardas terão de fazer a viagem sem pagamento: nem salário nem reembolso de despesas com gasolina, refeições e lavandaria, o que ronda as centenas de dólares por viagem, estima o jornal.