Julian Assange não colaborou com a Rússia, não cheira mal, não dorme num armário...

Julian Assange não colaborou com os serviços secretos russos, nem com quaisquer outros. Não é anti-americano. Não falou com amigos de Donald Trump para prejudicar Hillary Clinton durante a campanha presidencial de 2016. Não roubou emails do diretor de campanha de Hillary, John Podesta. Não fez nada de semelhante em relação à campanha presidencial de Emmanuel Macron em 2017.

Além disso, Julian Assange não tem problemas de asseio, não cheira mal, não come com as mãos, não anda em cuecas pela embaixada onde se refugiou (mas para onde, fique bem claro, não "fugiu"), não dorme num armário nem debaixo de umas escadas, não branqueia o seu cabelo, não maltrata animais, não bebe demasiado e não é racista.

Estas são algumas das coisas que constam numa lista confidencial que a Wikileaks, a organização fundada por Assange, enviou agora aos orgãos de comunicação social. Descrita como "comunicação legal confidencial", a lista enumera 140 items que a Wikileaks considera ideias "falsas e difamatórias" sobre Assange.

Essas ideias, ou histórias, têm surgido em muitos 'media' ao longo dos últimos anos. A situação pessoal de Assange não lhe permite defender-se devidamente, explica a organização, pelo que os jornalistas devem ter cuidado quando escrevem sobre ele.

Vários comentadores notaram o aspeto mais paradoxal da lista: que uma organização criada para divulgar informação confidencial queira ela própria impôr condições confidenciais ("not for publication") aos jornais que escrevem sobre o seu líder. Claro que notícias sobre a lista apareceram imediatamente e houve mesmo quem a publicasse na íntegra.

Visto por muitos como um herói quando a Wikileaks publicou o vídeo de um helicóptero americano a matar pessoas inocentes (incluindo um fotógrafo da Reuters) em Bagdad no ano de 2007, Assange foi acusado de crimes sexuais na Suécia e detido no Reino Unido em 2010. Quando os tribunais desse país decidiram que ele devia ser extraditado, entrou na embaixada do Equador e não saiu de lá até hoje.

Todas as tentativas para resolver a situação por via diplomática falharam. Entretanto, a Wikileaks publicou emails confidenciais da campanha de Clinton que causaram dano à sua campanha e suscitaram bastante especulação sobre ligações entre Assange e gente próxima de Trump, bem como sobre eventuais combinações com a Rússia, que se sabe ter tido um papel decisivo no hacking que levou à publicação desses emails.