Iémen. Quatro anos de guerra, um acordo de cessar-fogo, mas Hodeida ainda não é livre

Quando António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, anunciou, a 13 de dezembro, que as duas partes envolvidas na guerra no Iémen — governo apoiado pela Arábia Saudita de um lado e rebeldes muçulmanos xiitas do movimento Houthi do outro — tinham chegado a um acordo de cessar-fogo para pôr fim a uma guerra que dura há quatro anos e é a causa do “pior desastre humanitário do mundo” (ONU dixit), não houve quem não louvasse os progressos feitos depois de vários dias de negociações complicadas. No entanto, e tendo em conta a situação atual no terreno, tudo o que há agora é cautela.

A retirada dos rebeldes houthis da cidade e do porto de Hodeida, por onde passa grande parte das importações e da assistência humanitária ao país (70% das importações entram no país através deste porto), mas também de Saleef e Ras Isa, e a abertura de um corredor humanitário oficial entre Hodeida, junto ao Mar Vermelho, e Sana, capital do país, são os principais pontos do acordo e são também aqueles que não estão a ser cumpridos. Governo e rebeldes interpretam de forma diferente o ponto do acordo assinado na Suécia que determina que o controlo, em específico, do porto de Hodeida deve ficar a cargo das “forças de segurança locais de acordo com a lei do Iémen”.

Para o Governo isso significa mobilizar as mesmas forças governamentais que ocupavam a cidade antes de esta ter sido tomada pelos houthis, em 2014. E para os houthis, por sua vez, significa sair do porto mas deixá-lo nas mãos daqueles que já o geriam - e que são seus aliados. O acordo de cessar-fogo entrou em vigor a 18 de dezembro e foi dado um prazo de 21 dias para a retirada, mas esse prazo termina precisamente esta terça-feira e nada mudou.

Há quem culpe as Nações Unidas por terem enveredado por um acordo “demasiado vago” e “ambíguo” que não esclarece quem deve abrir mão do quê e para quem. “Como é que as Nações Unidas podem esperar que um acordo vago e confuso tenha algum resultado?”, questionou esta terça-feira Dina el-Mamoun, presidente da organização humanitária internacional Oxfam, em declarações à “Al-Jazeera”. Mas será assim mesmo?

Phil Salisbury, analista do International Crisis Group e investigador da Chatham House que há vários anos vem acompanhando e escrevendo sobre a guerra civil no Iémen, concorda com ambos os adjetivos e diz, aliás, que esta ambiguidade é propositada. “O acordo foi feito à pressa e deixado assim em aberto precisamente para que ambas as partes o assinassem. Foi deliberado, mas como é óbvio isso está agora a causar problemas”.

PONTUS LU NDAHL/EPA

A grande “surpresa” não são as falhas do acordo, mas sim que ele “tenha sido feito de todo”

Para o investigador, necessário agora é “fazer um acordo extra ou anexar ao atual alíneas em que se defina exatamente o que é preciso fazer, com base nas discussões do RCC”, comité liderado pelas Nações Unidas e integrado por representantes de ambas as partes envolvidas no conflito, responsável por elaborar o plano de retirada e definir os limites da zona desmilitarizada em redor do corredor comercial do Mar Vermelho.

Phil Salisbury lembra que os houthis anunciaram ter retirado do porto de Hodeida a 29 de dezembro — informação que as Nações Unidas não conseguiram verificar — e diz que é também da responsabilidade do organismo internacional “criar um mecanismo para verificar quem sai de onde e quando”. E será isso suficiente? “Espero que sim, mas o histórico de ambas as partes não é muito encorajador”. Apesar das diferentes leituras do acordo e das acusações de violações mútuas — houve alegadamente mísseis e projéteis e morteiros a atravessar os céus sobre Hodeida nas últimas semanas — Phil Salisbury não vê o acordo como um falhanço. É uma “surpresa”, aliás, “que tenha sido feito de todo”. “Só podemos dizer que fracassou se os combates voltarem a Hodeida”.

Foram várias as tentativas no passado para sentar à mesma mesa representantes do Governo liderado desde 2012 por Abd Rabbu Mansour Hadi, e apoiado pela Arábia Saudita, e dos rebeldes houthis. Todas fracassaram. Os combates entre as duas partes começaram em 2014, depois de os houthis terem conquistado Sana, capital do país, e forçado Mansour Hadi a exilar-se.

A Arábia Saudita, receando que as conquistas dos rebeldes houthis, alegadamente apoiados pelo Irão (em termos de armas e apoio logístico), permitessem aos seus rivais iranianos capitalizar a sua presença na região, decidiu intervir e juntou oito países de maioria muçulmana, incluindo os Emirados Árabes Unidos, para formar uma coligação e atacar os houthis.

Desde março de 2015 já morreram quase 7.000 civis e mais de 10.000 ficaram feridos como resultado direto dos ataques aéreos, mais de metade deles em bombardeamentos da coligação hoje em dia também liderada pelos Emirados Árabes Unidos. Outros tantos milhares morreram por causa do desastre humanitário, o pior do mundo desde que há registos, que a guerra provocou — 75% da população precisa de ajuda humanitária com urgência e cerca de oito milhões de pessoas estão em risco de fome, segundo números divulgados pela ONU.

ESSA AHMED/GETTY IMAGES

De Khashoggi ao acordo de cessar-fogo

Impressionados pela morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita na cidade turca de Istambul, os Estados Unidos, que apoiam com armamento a coligação que bombardeia o Iémen (também reabastecem os seus aviões), decidiram finalmente pedir o fim das hostilidades no país, em outubro do ano passado. “É tempo de acabar com esta guerra”, afirmou na altura Mike Pompeo, secretário de Estado dos EUA, em comunicado. O Senado chegou mesmo a aprovar uma resolução em que pedia a retirada das tropas americanas do conflito.

O acordo de cessar-fogo surgiu na sequência disto e prevê, além da retirada dos combatentes houthis dos portos de Hodeida, Saleef e Ras Isa, e da abertura de um corredor humanitário entre Hodeida e Sana, um “mecanismo executivo” para uma troca de prisioneiros que permitirá a 2.000 militares governamentais e a 1.500 combatentes houthis serem libertados. Excluídas do acordo ficaram propostas como a que previa que o Governo pudesse inspecionar os voos que partem de Aden, cidade localizada a sudeste controlada pelas forças governamentais, em direção a Sana, e que assinasse um acordo de paz — foi o próprio Governo que rejeitou esta última, alegando que isso daria demasiada legitimidade aos seus rivais houthis. A discussão sobre o banco central do país também foi arrumada a um canto, embora as partes tenham concordado que as receitas do porto de Hodeida seriam depositadas na filial do banco naquela cidade para pagar ordenados aos funcionários públicos.

Num e-mail enviado ao Expresso, Farhan Aziz Haq, porta-voz da ONU, diz não concordar com a ideia de que o acordo seja “demasiado vago ou que esteja a falhar”, mas não diz mais. “Não concordamos com a descrição”, sublinhou a porta-voz, remetendo mais esclarecimentos para o ponto de situação que Martin Griffiths, enviado especial das Nações Unidas para o país, fará na quarta-feira ao Conselho de Segurança.