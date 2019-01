Direita espanhola espera fechar quarta-feira acordo de Governo na Andaluzia

O partido espanhol de direita liberal Cidadãos espera fechar na quarta-feira com o Partido Popular (PP, direita) um acordo para governar a região espanhola da Andaluzia, que há 36 anos tem um executivo socialista. O líder do Cidadãos na Andaluzia, Juan Marín, disse nesta terça-feira em Sevilha aos jornalistas que o compromisso está "bastante avançado, mas não fechado" e assegurou que é "muito provável" que seja assinado na quarta-feira.

O futuro Governo andaluz seria presidido pelo líder regional do PP, Juan Moreno, tendo como vice-presidente Juan Marín e ainda cerca de 11 conselheiros (ministros regionais). O acordo definitivo está dependente de o PP conseguir convencer o partido de extrema-direita Vox a dar o seu apoio parlamentar a este executivo de direita. Os secretários-gerais do PP e do Vox estão reunidos esta tarde em Madrid para tentar avançar nesta solução de Governo andaluz que é muito criticada pela esquerda espanhola.

A direita espanhola conseguiu nas eleições regionais realizadas em 2 de dezembro último reunir a maioria absoluta no parlamento da Andaluzia e prepara-se para formar um Governo regional, que nos últimos 36 anos foi da responsabilidade do PSOE, partido que obteve o pior resultado da sua história.

O PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) foi o mais votado, mas obteve uma redução da sua presença parlamentar de 47 deputados regionais para 33, num total de 109. O PP passou de 33 para 26 deputados, mas consegue manter-se em segundo lugar na escolha dos eleitores, apesar da redução do apoio popular.

Se a este resultado se juntar o dos Cidadãos com 21 deputados e o do Vox com 12, a direita espanhola consegue chegar aos 59 assentos, mais quatro do que a maioria absoluta do parlamento regional.